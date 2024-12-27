“Çiftçi Borç Kıskacında Üretimden Koparılıyor”

Erhan Adem, çiftçilerin artan girdi maliyetleri ve düşük ürün fiyatları nedeniyle tarımdan uzaklaştırıldığını belirtti. Adem, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Çiftçilerimiz, bankalara ve tarım kredi kooperatiflerine olan borçları yüzünden kar edemez hale gelmiştir. Her yeni güne borç baskısı ve haciz korkusuyla uyanan çiftçilerimiz, tarım sektöründe kalma mücadelelerini de kaybetme noktasına gelmiştir. Traktörlerin haczedilmesi, çiftçiyi üretimden koparmakta, tarımsal sürdürülebilirliği yok etmektedir."

“2004 Sayılı Kanuna Aykırı Haciz İşlemleri Yapılıyor”

Adem, 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu’nun 82. maddesine göre çiftçilerin tarımsal üretim için kullandığı tek traktörünün haczedilemeyeceğini hatırlatarak, uygulamalardaki hukuki boşluklara dikkat çekti:

"Adalet Bakanlığı’nın kullandığı UYAP sistemindeki boşluklar nedeniyle alacaklı vekilleri çiftçilerin traktörlerine haciz koyabiliyor. Bu durum, kanunun açık hükümlerine aykırıdır. Çiftçilerimiz, bu haksızlıklara karşı hukuki haklarını arayabilecek maddi güce sahip değil ve kaderlerine terk edilmektedir."

“Adaletsiz Satış Giderleri Çiftçiyi Daha Fazla Borçlandırıyor”

2024 yılı için belirlenen satış giderlerinin çiftçiler için ağır bir yük olduğunu vurgulayan Adem, şunları söyledi:

"Adalet Bakanlığı’nın belirlediği satış giderleri tam bir adaletsizlik tablosudur. Traktör ve iş makineleri için 20.500 TL, taşınmaz mallar için ise 25.000 TL gibi yüksek masraflar çiftçinin borcunu iki katına çıkarmaktadır. Bu giderler, borçlu çiftçinin borcunu ödemesini değil, borcun büyümesine neden olmaktadır."

“Gıda Güvencesi Tehlikede”

Adem, traktör ve diğer üretim araçlarına el konulmasının sadece çiftçileri değil, ülkenin gıda güvencesini ve tarımsal sürdürülebilirliğini de tehdit ettiğini belirtti:

"Üretimden kopan her çiftçi, ülkenin daha fazla gıda ithalatına ve dışa bağımlılığa mahkum olması demektir. İktidar, çiftçimizi desteklemek yerine adeta onları tarımdan silmeye çalışan bir politika izlemektedir."

Adalet Bakanlığı’na Çağrı

CHP’li Adem, çiftçilerin tarımdan koparılmasını önlemek için acil önlemler alınması gerektiğini belirterek üç ana talepte bulundu:

UYAP sistemindeki hukuki boşluklar kapatılmalı, çiftçilerin traktörüne haciz koyulması engellenmelidir.

Satış giderleri, çiftçilerin ekonomik gücü göz önüne alınarak yeniden düzenlenmelidir.

Çiftçilere hukuki süreçlerde ücretsiz danışmanlık ve destek sağlayacak mekanizmalar oluşturulmalıdır.

“Çiftçiyi Koruyacak Politikalar Üretilmeli”

Adem, açıklamasını şu sözlerle sonlandırdı:

"Bugün traktör ve diğer tarım ekipmanları, çiftçiler için sadece bir üretim aracı değil, aynı zamanda geleceğe olan umutlarıdır. Çiftçinin elinden traktörünü almak, onun üretim yapmasını ve ailesinin geçimini sağlamasını imkansız hale getirmektir. Gıda enflasyonunun arttığı ve ithalatın yükseldiği bu dönemde çiftçilerimizi koruyacak düzenlemelere ihtiyaç vardır. CHP olarak çiftçilerimizin yanındayız ve haklarını savunmak için mücadele etmeye devam edeceğiz. Çiftçinin traktörü, traktörüyle birlikte geleceği haczedilemez."

Kaynak : PHA