"SADAT’a Yönelik Açıklamalar ve Dava Süreci"

Kılıçdaroğlu, 13 Mayıs 2022’de CHP’li milletvekilleriyle birlikte SADAT’ın İstanbul’daki merkezine giderek şirket yetkilileriyle görüşmek istemişti. İçeri alınmayan Kılıçdaroğlu, bina önünde yaptığı açıklamada, SADAT’ı “terörist yetiştiren bir kuruluş” olarak nitelendirmişti. Bu ifadelerin ardından SADAT, Kılıçdaroğlu’na 1 milyon TL’lik tazminat davası açtı.

28 Nisan 2023’te sonuçlanan davada mahkeme, Kılıçdaroğlu’nu tazminat ödemeye mahkum etti. Ancak aradan geçen süre zarfında tazminatın ödenmemesi üzerine SADAT, haciz işlemi başlattı.

"Kılıçdaroğlu’nun Mal Varlıklarına Haciz"

SADAT avukatları, Kılıçdaroğlu’nun tüm mal varlıklarına, banka hesaplarına ve alacaklı olduğu davalardaki haklarına haciz işlemi uygulattı. SADAT’tan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Dönemin CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, şirketimiz hakkında yalan ve uydurma ithamlarda bulunarak seçim propagandası yürütmüş, açtığımız davada iddialarını ispat edememiştir. 1 milyon liralık tazminat davasını kaybeden Kılıçdaroğlu, mahkeme kararına rağmen ödeme yapmamıştır. Hukuk Büromuz, Kılıçdaroğlu’nun mal varlıklarına ve banka hesaplarına icra yoluyla haciz koymuştur."

"Kılıçdaroğlu’nun 2022’deki Açıklamaları ve Tepkiler"

Kılıçdaroğlu, SADAT hakkındaki açıklamalarında, şirketin “gayri nizami harp eğitimi” verdiğini ve “terörist yetiştirdiğini” iddia etmişti. Bu açıklamalar, hem kamuoyunda hem de siyasi arenada geniş yankı uyandırmıştı.

SADAT ise Kılıçdaroğlu’nun iddialarını kesin bir dille reddetmiş ve bu açıklamaların seçim dönemi propagandasına dayandığını savunmuştu.

"Hukuki Sürecin Gelişimi"

SADAT’ın açtığı tazminat davası sonucunda mahkeme, Kılıçdaroğlu’nun iddialarını kanıtlayamadığına hükmetmiş ve tazminat ödemesine karar vermişti. Kılıçdaroğlu’nun bu karara rağmen ödeme yapmaması üzerine başlatılan haciz işlemleri, sürecin yeni bir aşamaya taşınmasına neden oldu.

Kılıçdaroğlu’nun mal varlıklarına haciz uygulanması, siyasi ve hukuki arenada tartışmaların yeniden alevlenmesine yol açtı.

Kaynak : PHA