Ramazan ayının, oruç, namaz, yardımlaşma ve dayanışmanın en yoğun yaşandığı zaman dilimlerinden biri olduğunu belirten Müftü Haliloğlu, bu kapsamda iyilik yapmayı teşvik eden bir haftanın ilan edilmesinin önemli bir adım olduğunu ifade etti. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından alınan bu kararın Resmî Gazete’de yayımlandığını hatırlatan Haliloğlu, bu haftanın bundan sonraki yıllarda da düzenli olarak kutlanacağını belirtti.

“İslam, İyiliği Hakim Kılmayı Öğütler”

Müftü Haliloğlu, açıklamasında İslam dininin temel kavramlarından birinin iyilik olduğunu vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

"Kur’an-ı Kerim, bizlere iyilik yapmayı, insanlara faydalı olmayı, iman edip salih amel işlemeyi öğütler. Ayetlerde, 'İyilik ve takvada yardımlaşın, günah ve düşmanlıkta yardımlaşmayın' buyrulmaktadır. Cenab-ı Allah iyileri sevdiğini pek çok ayette ifade ediyor. Dolayısıyla bu hafta, iyiliği yaygınlaştırmak ve iyilik yapan insanların sayısını artırmak için başlatılmıştır."

İyilik Haftası süresince, İslam medeniyetinin iyiliğe dair öğretilerinin toplumun tüm kesimleriyle paylaşılacağını belirten Haliloğlu, okullarda, camilerde ve çeşitli toplantılarla bu farkındalığın artırılacağını ifade etti.

"İyiliği Sadece Sözle Değil, Eylemlerle de Yaşatmalıyız"

Sadece konuşarak değil, fiili olarak da iyiliğin yaygınlaştırılması gerektiğini belirten Müftü Haliloğlu, zekat, sadaka ve yardımların önemine dikkat çekti. Vakıflar, sosyal yardımlar ve dayanışma projeleriyle iyiliğin kalıcı hale getirilmesi gerektiğini ifade eden Haliloğlu, bu farkındalığın Ramazan ayı dışında da sürmesi gerektiğini söyledi.

“İyilik, toplumda huzuru ve barışı güçlendiren en önemli unsurlardan biridir. Bizler de üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirerek bu bilinci yaygınlaştırmalıyız.” diyen Müftü Haliloğlu, 13-20 Mart İyilik Haftası’nın hayırlı olmasını dileyerek açıklamalarını sonlandırdı.

Kaynak : PHA