Serginin açılışına üniversite akademik kadrosu, idari personel ve öğrenciler katıldı. 12-14 Mart 2025 tarihleri arasında ziyaret edilebilecek olan sergi, sanat ve bilimin kesişim noktasında yer alan anatomi konusunu farklı bir bakış açısıyla ele alıyor.

Sergi süresince, Adıyaman Üniversitesi Tıp Fakültesi Müzik Topluluğu tarafından müzik dinletileri sunulacak. Etkinlik, sanatın ve bilimin bütünleşmesi açısından önemli bir platform sağlarken, tıp öğrencileri ve akademisyenler için de farklı bir perspektif sunuyor.

Kaynak : PHA