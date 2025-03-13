Kurt, kamudan özel sektöre, tarımdan ticarete kadar birçok alanda emeklilerin önemli katkılar sunduğunu belirtti ve hükümetin emeklilere yönelik destek politikalarına değindi. Sosyal güvenlik sisteminin nesiller arası dayanışma prensibiyle yönetildiğini ifade eden Kurt, emeklilerin ekonomik şartlarının iyileştirilmesi için yapılan çalışmaları aktardı.

Emekli Maaşlarında Artış ve Destekler

Konuşmasında emekli maaşlarındaki iyileştirmelere değinen Kurt, maaş artışlarının yalnızca düzenli zamlarla sınırlı kalmadığını, seyyanen artışlar ve ilave refah paylarıyla desteklendiğini belirtti. En düşük emekli aylığının 14 bin 469 TL, en yüksek emekli aylığının ise 94 bin 235 TL olduğunu açıklayan Kurt, maaş farklılıklarının prim süresi ve kazanç matrahına bağlı olarak değiştiğini vurguladı.

Hükümetin ekonomik koşulları dikkate alarak emeklilere yönelik adımlar attığını belirten Kurt, “Emeklilerimizi enflasyona ezdirmedik, ezdirmeyeceğiz” dedi. Ayrıca, fırsatçılık ve fahiş fiyat artışlarının emekliler ve dar gelirliler üzerindeki baskısını bildiklerini ve bunun önüne geçmek için gerekli tedbirlerin alındığını ifade etti.

Ekonomik Göstergelerde Büyük Değişim

Milletvekili Kurt, 2002 yılı ile bugünkü ekonomik göstergeleri kıyaslayarak, hükümetin sağladığı kazanımlara dikkat çekti. 2002 yılında en düşük tarım BAĞ-KUR emekli aylığının 56 TL, asgari ücretin ise 184 TL olduğunu hatırlatan Kurt, günümüzde bu rakamların katlanarak arttığını belirtti.

Ayrıca, 2002 yılında bir asgari ücretlinin 200 kilovatsaat elektrik için maaşının yüzde 20’sini, 100 metreküp doğal gaz için ise yüzde 26’sını harcamak zorunda kaldığını ifade eden Kurt, günümüzde ise bu oranların sırasıyla yüzde 2,5 ve yüzde 5,6’ya düştüğünü açıkladı.

Emeklilere Yönelik Konut Projeleri ve Sosyal Destekler

Emeklilerin yaşam standartlarının artırılması için sosyal politikaların geliştirilmesi gerektiğini belirten Kurt, konut projelerinin bu kapsamda büyük önem taşıdığını vurguladı. Ev sahibi olmayan emeklilere yönelik düşük maliyetli konut projelerinin hayata geçirilmesi gerektiğini ifade eden Kurt, kamuya ait arsalar üzerinde inşa edilecek sosyal konutlarla emeklilerin düşük bedellerle kirada oturabilmelerinin sağlanabileceğini söyledi.

Milletvekili Kurt, sosyal güvenlik sisteminin yalnızca bir maliyet kalemi olarak görülmemesi gerektiğini belirterek, “Bizim için sosyal güvenlik, toplumun birlik ve beraberliğinin teminatıdır” dedi. Hükümetin, emeklilerin refah seviyesini artırmaya yönelik çalışmalarını kararlılıkla sürdüreceğini vurguladı.

Emekliler İçin Yeni Adımlar Atılacak mı?

Resul Kurt’un açıklamaları, emeklilere yönelik yeni düzenlemelerin gündeme gelebileceğini gösterirken, özellikle sosyal konut projelerinin nasıl şekilleneceği merak konusu oldu. Emeklilerin maaş artışları, sosyal yardımlar ve barınma sorunlarıyla ilgili beklentileri sürerken, önümüzdeki süreçte hükümetin atacağı adımlar yakından takip edilecek.

Kaynak : PHA