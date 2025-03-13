İnşaatların Bitmesiyle İşsizlik Artacak

6 Şubat 2023 Kahramanmaraş merkezli depremin ardından Adıyaman’da 33 bin 112 bina hasar aldı. Bölgede devlet destekli inşaat projeleri hızla devam ederken, rapor tamamlanan inşaatların ardından ciddi bir işsizlik sorununun ortaya çıkacağını belirtiyor. Şu anda birçok vatandaş TOKİ, Emlak Konut ve Yapı İşleri Daire Başkanlığı tarafından yürütülen inşaat projelerinde istihdam ediliyor. Ancak inşaatlar tamamlandıktan sonra, özellikle sanayi ve ticaret alanlarında yeterli girişimler olmadığı için işsizlik oranlarının yükselmesi bekleniyor. Bu bağlamda, sanayi yatırımlarının artırılması ve üretim teşvikleri ile Adıyaman ekonomisinin desteklenmesi öneriliyor.

Plansız İhaleler Konut Fazlalığına Neden Olabilir

Raporda, Adıyaman’da 43 bin 573 bağımsız bölüm inşa edildiği belirtiliyor. Bunların 30 bin 835’i toplu konut, 2 bin 580’i iş yeri ve 10 bin 158’i köy evi olarak planlandı. Ayrıca, 11 bin 119 konut yerinde dönüşüm teşviki kapsamında yapılıyor. Ancak, bu sürecin düzensiz planlanması nedeniyle yaklaşık 7.000 fazla konutun inşa edildiği belirtiliyor. Bu fazlalığın, boş konutlar yaratabileceği ve kamu kaynaklarının verimsiz kullanılmasına yol açabileceği vurgulanıyor. Raporda, bu fazla konutların kamu kurumlarına lojman olarak tahsis edilmesi ya da uygun ödeme koşullarıyla vatandaşlara sunulması gerektiği ifade ediliyor.

Konut Teslimlerinde Fiyat Belirsizliği

Deprem konutlarının teslimini üstlenen AFAD İl Müdürlüğü ile ilgili de önemli bir sorun gündeme getiriliyor. Rapor, vatandaşların daireleri teslim alırken fiyatların belli olmaması nedeniyle boş kağıda imza attıklarını ortaya koyuyor. Konut fiyatlarının belirsiz olması, bölge halkında büyük bir endişeye yol açarken, fiyatların acilen açıklanması ve ödeme koşullarının netleştirilmesi gerektiği vurgulanıyor.

Rezerv Alanlarda Konutlar Tamamlandı, Ancak Teslim Edilmiyor

Adıyaman’da özellikle Atatürk Bulvarı çevresinde belirlenen rezerv alanlarda inşaatların tamamlandığı, ancak konutların hala teslim edilmediği belirtiliyor. Şehrin en önemli ticaret bölgelerinden biri olan Atatürk Bulvarı’nda yapılan konutların sahiplerine verilmemesinin, yerel ekonomiyi olumsuz etkilediği ifade ediliyor. Teslim sürecinin hızlandırılması, hem konut sahipleri hem de şehir ekonomisi açısından kritik bir gereklilik olarak görülüyor.

Gölbaşı İlçesi İmar Engeline Takıldı

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde büyük bir imar sorunu yaşandığı raporda vurgulanıyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, yerinde dönüşüm başvurularının 30 Haziran 2025’te sona ereceğini duyurdu. Ancak, Gölbaşı ilçesinde imar planlarının henüz açılmadığı ve bu nedenle vatandaşların yerinde dönüşüm fırsatından yararlanamadığı belirtiliyor. İmar çalışmalarının hızla tamamlanması gerektiği çağrısı yapılıyor.

Hava Kirliliği ve Asbest Tehlikesi

Deprem sonrası Adıyaman’da hava kirliliği ve asbest sorunu da ciddi bir problem olarak öne çıkıyor. Özellikle yıkım çalışmaları sırasında ortaya çıkan asbest liflerinin solunmasının halk sağlığı açısından büyük bir risk oluşturduğu belirtiliyor. Raporda, molozların önlem alınmadan bırakıldığı, asbest içeren yapıların sökümünde toz kontrolü sağlanmadığı ve gerekli koruma önlemlerinin uygulanmadığı ifade ediliyor. Yetkililere, asbestin yayılmasını önlemek için sıkı tedbirler alınması gerektiği çağrısında bulunuluyor.

Ağıralioğlu'nun Raporu Gündeme Taşıması Bekleniyor

Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu’nun, Emircan Ahmet Alsan tarafından sunulan bu raporu Türkiye gündemine taşıması bekleniyor. Deprem sonrası Adıyaman’ın karşılaştığı ve gelecekte karşılaşabileceği sorunların çözümü için hükümetin harekete geçmesi gerektiği vurgulanıyor.

Adıyaman halkı, yaşanan belirsizliklerin giderilmesi ve kentlerinin yeniden inşasında şeffaf ve adil bir süreç işletilmesi için yetkililerden somut adımlar bekliyor.

Kaynak : PHA