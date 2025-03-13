Milli Savunma Bakanlığı Haftalık Basın Bilgilendirme Toplantısı, Atatürk’ün Kara Harp Okuluna girişinin 126’ncı yıl dönümü dolayısıyla Kara Harp Okulunda gerçekleştirildi.

Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, terörle mücadele başta olmak üzere Bakanlığın faaliyetlerine ilişkin bilgiler paylaştı.

24 TERÖRİST ETKİSİZ HÂLE GETİRİLDİ

Terörle mücadele operasyonları kapsamında son bir haftada 24 terörist etkisiz hâle getirildiğini belirten Tuğamiral Aktürk, 1 Ocak’tan bugüne kadar Suriye’nin kuzeyinde 296, Irak’ın kuzeyinde ise 206 olmak üzere toplam 502 terörist etkisiz hâle getirildiğini, son teröristin Türkiye için bir tehdit unsuru olmaktan çıkarılıncaya kadar mücadelelerin kesintisiz şekilde süreceğini kaydetti.

Terörle mücadele operasyonları kapsamında son bir haftada 24 terörist etkisiz hâle getirildi. Böylece 1 Ocak’tan bugüne kadar toplam 502 terörist etkisiz hâle getirilmiş oldu. #MillîSavunmaBakanlığı pic.twitter.com/P0yrGyAjxT— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) March 13, 2025

HUDUTLARDA 107 ŞAHIS YAKALANDI

Öte yandan son bir hafta içinde hudutlardan yasa dışı yollarla geçmeye çalışan ve 5’inin terör örgütü mensubu olduğu belirlenen 107 şahsın yakalandığını duyuran Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, "1 Ocak’tan bugüne kadar hudutlarımızda yakalananların sayısı bin 16 olmuştur. Son bir haftada engellenen bin 514 şahıs ile birlikte bu yıl içerisinde hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken engellenen kişi sayısı da 14 bin 48’e ulaşmıştır. Hudutlarımızda yoğun ve etkin tedbirlerle güvenliğin sağlanmasına kararlılıkla devam edilecektir. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, uluslararası platformlarda üstlendiği sorumluluklar ile ikili ilişkiler çerçevesinde küresel güvenlik mimarisine güçlü katkılarda bulunmaya devam etmektedir" diye konuştu.