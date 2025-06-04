Ziyarette, 6 Şubat depremi sonrası yürütülen dayanıklı, güvenli ve modern teknolojik donanımlarla desteklenmiş okul inşaatlarının son durumu ele alındı.

Bakan Tekin, deprem bölgesinde yıkılan veya kullanılamaz hale gelen dersliklerin yerine yüzde 10 daha fazla derslik inşa edildiğini ve bu hedefe ulaşıldığını belirtti.

Görüşmede ayrıca, 2025-2026 eğitim-öğretim yılına Adıyaman’ın tüm yönleriyle hazır hale gelmesi için gereken planlamalar masaya yatırıldı.

İndere ve Örenli Toki Konutları başta olmak üzere tüm toplu konut alanlarında yapılacak okulların yeni eğitim yılında hazır hale gelmesi için yürütülen çalışmalar değerlendirildi.

Adıyaman’ın eğitimde yükselen grafiğini daha da yukarıya taşıyacak stratejik adımların ele alındığı toplantıda, il merkezinde ve ilçelerde tamamlanması planlanan öğretmenevleri ve diğer eğitim yatırımları hakkında bilgi alışverişinde bulunuldu.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Afet Bölgesi Eğitim Yatırımları Değerlendirme Toplantısı’nda yaptığı açıklamada, depremden etkilenen illerde eğitimde kaliteyi artırma konusundaki hassasiyetine, bölgeye kazandırılan yeni yatırımlarla pekiştirilmeye devam edeceğini vurguladı.

Adıyaman Milletvekilleri, eğitimin her kademesinde daha güçlü bir gelecek için verilen yoğun çaba ve Adıyaman’a gösterilen yakın ilgi dolayısıyla Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’e teşekkürlerini iletti.

Kaynak : PHA