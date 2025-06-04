Belediye ekipleri, asfalt yama ve yenileme çalışmalarını aralıksız devam ettirerek, bölgedeki yolların daha güvenli ve konforlu hale gelmesini amaçlıyor. Depremin ardından kent genelinde yürütülen yol ve altyapı çalışmaları kapsamında, Müftülük Caddesi’nde asfaltlama işlemleri etaplar halinde gerçekleştiriliyor.

Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, kent genelinde yürütülen altyapı çalışmalarına ilişkin yaptığı açıklamada, "Vatandaşlarımızın güvenli ve rahat bir ulaşım sağlaması için ekiplerimiz sahada yoğun bir şekilde çalışıyor. Altyapı çalışmalarının tamamlandığı bölgelerde asfaltlama işlemlerini hızla gerçekleştiriyoruz" ifadelerini kullandı.

Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, kentin farklı noktalarında yürütülen yol bakım ve asfaltlama çalışmalarını hızlandırarak, trafik güvenliğini artırmayı hedefliyor.

Kaynak : PHA