Taşkın: “Kızılay, Dayanışmanın ve Merhametin Simgesidir”

Yeniden başkan seçilmenin mutluluğunu dile getiren Kızılay Başkanı Mehmet Taşkın, Kızılay’ın misyon ve vizyonuna dair açıklamalarda bulundu. Taşkın, Kızılay’ın temel prensiplerinin insancıllık, tarafsızlık ve hoşgörü olduğunu belirterek şunları söyledi:

“Kızılay, ihtiyaç anında dayanışmanın, ıstırap anında şefkatin, farklılıklar karşısında hoşgörünün, savaşın en kızgın anında insancılığın, merhametin, tarafsızlığın ve barışın simgesidir. Misyonu; toplumun güç ve kaynaklarını harekete geçirmek, her koşulda, yerde ve zamanda hiçbir ayırım yapmaksızın korumasız insanlara yardım ederek, her ne sebeple ortaya çıkarsa çıksın insan ıstırabını dindirmek ve insanlar arasındaki karşılıklı anlayışı, dostluğu, saygıyı, barışı ve işbirliğini geliştirerek insan onurunu korumaktır. Vizyonu ise; tüm toplumu kucaklayan ve tüm toplumun kucakladığı, uluslararası düzeyde saygınlığını ve hizmet kalitesini sürekli geliştiren bir insani yardım kuruluşu olmaktır.”

2025 Yılı Yardım Faaliyetleri Devam Ediyor

Kızılay Adıyaman Şube Başkanlığı’nın 2025 yılı çalışmaları kapsamında, ihtiyaç sahiplerine yönelik çeşitli yardımların sürdüğü belirtildi. Şube tarafından kurulan aşevi aracılığıyla, günlük 750 kişiye öğle ve akşam olmak üzere yemekler hazırlanarak sefer taslarıyla evlere teslim ediliyor. Ayrıca, Ramazan ayında da gıda ve nakdi yardımların devam ettiği bildirildi.

Başkan Mehmet Taşkın, Kızılay’ın toplumsal dayanışma ve yardımlaşma ilkeleri çerçevesinde hizmetlerini sürdürmeye devam edeceğini ifade etti.

Kaynak : PHA