Yollar Çamur, Çöpler Arşın, Vatandaşlar Çaresiz

Kent Villaları sakinleri Ülkü Çelik ve Handan Karaaslan, mahallelerindeki yolların yazın toz, kışın ise çamur içinde olduğunu belirterek, "Deprem öncesi geldik, ama o günden beri yolumuz düzeltilmedi. Altyapı çalışması yapıldı ama sonrasında herhangi bir ilerleme olmadı. Çöplerimiz alınmıyor, evlerimize molozlar dökülüyor ve sağlık sorunları yaşıyoruz" dedi.

Yetkililerden Çözüm Bekliyoruz

Mahalle sakinleri, belediye ve özel idareye başvurmalarına rağmen sorunlarının çözülmediğini ifade ediyor. Handan Karaaslan, "Belediye su, kanalizasyon ve elektrik çalışmalarını yaparken yerleri açtılar ama hiçbir şey tamamlanmadı. Çöpler birikiyor, fareler ve böcekler evimize giriyor. Sağlık açısından büyük risk taşıyor. Yetkililerden acil bir çözüm bekliyoruz" diye konuştu.

Mahalledeki Diğer Yerlerin Yolları Yapılırken Biz Neden Yok Sayılıyoruz?

Kent Villaları sakinleri, mahallelerinin yollarının yapılmamasına tepki göstererek, yeni yapılan bağ evlerinin yollarının pırıl pırıl yapıldığını ancak kendilerinin mahallesinin ihmal edildiğini belirtti. Ülkü Çelik, "Komşularımızın yolları güzelce yapıldı, ancak biz hâlâ çamur içindeyiz. Bu adaletsizliği anlamak mümkün değil. Yetkililerden sorunlarımıza derhal müdahale etmelerini istiyoruz" dedi.

Vatandaşlar İsyan Etti: "Artık Bize Yardım Edin!"

Adıyaman’ın Kent Villaları sakinleri, yaşadıkları zorlukları ve çevre koşullarının iyileştirilmesi taleplerini vurgulayarak, "Biz vergi veriyoruz, evlerimiz için hizmet bekliyoruz. Çocuklarımız sağlıklı bir ortamda büyüsün istiyoruz. Yetkililerden çöplerimizi düzenli alın, yollarımızı düzeltin, çevremizi temizleyin" şeklinde çağrıda bulundu.

Adıyaman Kent Villaları sakinleri, merkeze yakın olmalarına rağmen yaşadıkları kötü yaşam koşullarıyla mücadele ederken, çözüm için yetkililerden acil adımlar bekliyor.

Kaynak : PHA