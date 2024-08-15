Kent Konseyi Tavsiye Kararları

Adıyaman Kent Konseyi Yürütme Kurulu 13 Ağustos 2024 tarihinde gerçekleştirilen toplantısında görüşülerek karara bağlanan önerilerimiz aşağıda belirtilmiştir.

1. Depremden sonra şehrimizde yoğun bir şekilde yaşanan inşaat çalışmalarının ve buralarda kullanılan iş makinalarının yolların yıpranmasına, araçların zarar görmesine, insanımızın yaşam kalitesini olumsuz etkileyerek hastalıklara davetiye çıkaran tozların oluşmasına neden olmaktadır. Ayrıca yıkım ve enkaz kaldırma çalışmalarının da aynı şekilde günlük yaşamı olumsuz şekilde etkilemektedir. Yapılan uyarılara rağmen beton mikserlerinin yollara harç dökmeye devam ettiği görülmektedir. Bu durum birçok açıdan tehlike oluşturmaktadır. Bu yoğun çalışmalar nedeniyle yollarda oluşan çukur ve bozukluklara geçici tedbir olarak beton (asfalt değil) dökülerek araçların ve insanların maruz kaldığı sıkıntılar asgariye indirilebilir.

Ayrıca yıkım ve enkaz kaldırma işlemlerinin yasalar çerçevesinde yapılmadığı bunun da şehir hayatını olumsuz etkilediğine hemen hemen her gün şahit olunmaktadır. Halk sağlığını, trafik akışını ve şehir hayatını olumsuz etkileyen bu gelişmeler için acil ve etkili tedbirlerin alınması aciliyet arz etmektedir.

2. Şehrimizde yaşanan su sıkıntısı ve bundan kaynaklı suların sık sık kesilmesi vatandaşlarımızın yaşam kalitesini olumsuz etkilerken özellikle rezerv alanlardaki inşaat çalışmalarında şebeke sularının kontrolsüz bir şekilde inşaatların dışına (yola, sokağa vb.) tahliye edildiği, boşa akıtıldığı dolayısıyla su kaynaklarının israfına neden olduğu müşahede edilmektedir. Bunun önüne geçmek için gerekli tedbirlerin alınarak sonucun kamuoyu ile paylaşılmasını önemli görmekteyiz.

3. T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından uygulanması planlanan Adıyaman Meydan Projesi, Adıyaman Çarşısının eski, düzensiz, kimliksiz, otoparksız, beton ve demirden yapılmış, boşluksuz alanlar ve çirkin kütlelerden oluşan çehresini değiştirme noktasında modern ve yaşanabilir bir şehir anlayışı çerçevesinde olumlu değerlendirilmiştir.

Bu çirkin yapılaşma son 70 yılın eseridir. Bu yapılaşma Adıyaman kültürünü ve şehir kimliğini yansıtmamaktadır. Yapılan meydan projesinin eksikleri, yanlışları ve belirsizliklerinin olduğu da görülmektedir. Mülk sahipleri ile ilgili belirsizlikler ortadan kaldırılmalı ve mağdur edilmemeleri sağlanmalıdır. Ancak projenin yapılmasını engellemeye çalışmak şehre hiçbir fayda sağlamayacak, şehrin yeniden yapılaşma sürecini çok uzatacaktır. Çok sayıda varisin bulunduğu dar ve boğulmuş alanlarda yapılaşma ve düzenlemenin normal alanlara göre çok daha zor geliştiği bilinen bir gerçektir. Devletimiz eliyle yapımı planlanan bu düzenlemenin akamete uğraması durumunda yeni bir düzenlemenin yapılması mümkün görülmemektedir.

Yapıcı eleştiri ve önerilere ihtiyacı açık olan projenin, iptaline ilişkin hiçbir söylem ve eylemin Adıyaman’ın geleceğine hizmet etmeyeceği ortak kanaat olarak öne çıkmaktadır. Meydan Projesinin uygulanmasının Adıyaman’ın vizyon ve imajına, şehir kültürü ve yaşanabilir bir şehir anlayışına sağlayacağı katkı aşikârdır.

Bu tavsiye maddeleri Belediye Başkanlığına ileterek meclis gündeminde görüşülmesini talep ettik.

Bu kararların dışında yürütme kurulumuz şu konular üzerinde değerlendirme ve ön çalışma sürecini başlatmış olup süreç içerisinde olgunlaştırılarak son hali verildikten sonra ilgili yerlere iletilecek ve kamuoyu ile paylaşılacaktır.

Yürütme Kurulu üyemiz Türk Kadınla Birliği Derneği Adıyaman Temsilcisi Emine Aslangöz’ün önerisi üzerine bebek bakım yerleri üzerinde değerlendirmeler yapıldı. Bebeği olan kadınlarımızın şehre indiğinde bebeklerinin bakımı ve beslenmesini yapabilecekleri uygun yerlerin olmaması sıkıntı yaşamalarına ve uygun olmayan yerlerde bu ihtiyacı gidermeye çalıştıkları bilinmektedir. Buna çözüm olarak şehirdeki Mimar Sinan Parkı, Demokrasi Parkı, M. Yücel Özbilgin Parkı gibi belli başlı yerlere uygun ve sağlıklı kabinler konularak bu ihtiyacın giderilmesi sağlanabilir. Bu konuda çalışma ve görüşmelerimiz devam etmektedir.

Şehrimizde meydana gelen intihar vakalarının arttığını, uyuşturucu kullanımının yayıldığını, boşanmaların ve parçalanmış ailelerin çoğaldığını dolayısıyla sosyal hayatımızda büyük bir çöküş olduğuna dair toplumuzda kanaat her geçen gün artmaktadır. Bu konuda geçen her gün aleyhimizedir ve çok acil eylem planları ve uygulamalara ihtiyaç vardır. Çok önemli ve hassas bir özelliği olan bu konuda ilgili kurum ve kuruluşlarla, uzmanlarla irtibat ve diyaloglarımız devam etmektedir.

H. Sinan Temel

Adıyaman Kent Konseyi Yürütme