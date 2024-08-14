Başrollerinde Derya Pınar Ak ve Ahmet Haktan Zavlak’ın rol aldığı, Beyza Alkoç’un ‘Sıfır Kilometre’ adlı kitabının sinema uyarlamasının çekimleri tamamlandı.İSTANBUL (İGFA) - Geçtiğimiz sezon, yine kitaptan beyazperdeye uyarlanan ‘3391 Kilometre’ ile gişede rekor üstüne rekor kıran filmin devamı niteliğindeki ‘0000 Kilometre’ de yine sinema izleyicisinin beklentisini karşılayacak.

Filmin sıcacık konusu, dev prodüksiyonu ve tadına doyulmaz görüntüleri ile tamamlanan filmin çekimleri İstanbul, Paris ve İzmir üçgeninde gerçekleştirildi.

Sezonun en beklenen filmleri arasında yer alan ‘0000 Kilometre’ 1Kasım 2024’ten itibaren A90 Pictures’in dağıtımı ile sinema izleyicisi ile beyazperdede buluşacak.

Böcek Film, Mgx Film ve Plaza yapım ortaklığı ile gerçekleşen, Beyza Alkoç’un çok satanlar kitabı arasında yer alan ‘Sıfır Kilometre’yi Fulya Özcan senaryolaştırdı. Deniz Enyüksek’in yönetmenliğinde çekilen filmin kadrosunda Ak ve Zavlak’ın yanı sıra Gülin İyigün, Cavit Çetin Güler, Murat Danacı, Can Kızıltuğ, Oya İloğulları, Laçin Ergül, ve Anıl Özgür yer alıyorlar.

Filmin Konusu:

İzmir ve Ege “3391 Kilometre”yi aşmış, Paris’te birlikte bir hayat kurmuştur. Fakat gelen bir telefonla her şey değişir. İzmir ve Ege’nin arasına yeniden mesafeler girecek, her şeye en baştan başlamaları gerekecektir. Hayat onları savurup, yollarını tekrar aşklarının başladığı İzmir’de kesiştirecektir. İzmir ve Ege’nin yıldızlarla dolu hikayesi devam ederken, artık aralarındaki Sıfır Kilometre ile hayatın acı-tatlı sürprizlerine birlikte göğüs gerebileceklerdir. Fakat yeniden, dokunamamanın, istediğinde yanında olamamanın, kısacası bir uzak mesafe aşkının gerçeklerinin hayatlarına dönmesi ise uzun sürmeyecektir.