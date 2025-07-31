ADIYAMAN KAVRULUYOR, ELEKTRİK YOK! VATANDAŞ İSYANDA: “BU NASIL HİZMET!”

Adıyaman’da günlerdir süren elektrik kesintileri vatandaşı çileden çıkardı. 45 dereceyi bulan kavurucu sıcaklarda elektriksiz kalan halk, hem maddi hem de manevi olarak zor günler geçiriyor.

Kent genelinde neredeyse her gün yaşanan ve saatler süren elektrik kesintileri, özellikle sıcak havaların etkisiyle vatandaşı adeta isyan ettirdi. Klima çalışmıyor, buzdolabı bozuluyor, elektronik cihazlar arıza veriyor. En çok da küçük esnaf, hasta ve yaşlılar mağdur.

“EVLER FIRINA DÖNDÜ, NEFES ALAMIYORUZ”

Elektrik kesintileri nedeniyle hayatın felç olduğunu söyleyen vatandaşlar, “Evde durmak mümkün değil. Fırına dönmüş durumda. Hastalar perişan, çocuklar sıcaktan bayılıyor. Klimalar çalışmıyor, buzdolabı bozuldu. Kimse sesimizi duymuyor” diyerek yetkililere tepki gösterdi.

“İŞ YAPAMAZ HALE GELDİK”

Özellikle işyerlerinde elektrikle çalışan cihazların devre dışı kalması, üretimi ve hizmeti durma noktasına getirdi. Küçük esnaf, “Saatlerce elektrik yok. Bu 1-2 saatlik kesinti bile bize binlerce lira zarar ettiriyor. Elektrikle çalışan makinelerimiz sustu. İş yapamaz hale geldik” diyerek çaresizliğini dile getirdi.

“ATATÜRK BARAJI BURADA AMA BİZ KARANLIĞA MAHKÛMUZ”

Tepkilerin odağında ise Adıyaman gibi dev bir enerji kaynağına ev sahipliği yapan bir şehirde bu denli kesintilerin yaşanması var. Vatandaşlar, “Dünyanın en büyük barajlarından biri olan Atatürk Barajı yanı başımızda. Elektriği üreten biziz ama kullanamıyoruz. Bu bir rezalettir” diyerek sitem etti.

YETKİLİLERE ÇAĞRI: ACİL ÇÖZÜM BEKLİYORUZ

Kesintilerin giderek artması üzerine vatandaşlar yetkililere seslendi:

“Bu iş artık kangren oldu. Herkesin sabrı taştı. Adıyaman halkı bu muameleyi hak etmiyor. TEDAŞ, EnerjiSA veya her kim sorumluysa açıklama yapsın, çözüm getirsin. Aksi halde halkın öfkesi büyüyecek.”