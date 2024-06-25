Adıyaman Karadağ'da yapımı devam eden Kalıcı TOKİ konutlarındaki inşaat alanında çıkan toz hortumu, kule vinç operatörlerine zor anlar yaşattı. Aniden oluşan toz hortumu, uzun süre devam ederek inşaat alanında ve çevresinde endişe yarattı. Şehir merkezinden de görülebilen toz hortumu, vatandaşların merakını uyandırdı ve kameralarla kaydedildi. Görüntülerde, inşaat alanında görev yapan kule vinçlerin ve çalışanların toz hortumu nedeniyle yaşadığı zorluklar net bir şekilde görülebiliyor. Olayda herhangi bir yaralanma veya hasar bildirilmedi.

Kaynak : PHA