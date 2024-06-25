Yangın, Türkiye Petrolleri Organize Sanayi Bölgesi Petrol Caddesi civarındaki tarlada başladı. Yangını fark eden çevrede çalışan kepçeler, alevlerin yakındaki tarlalara ve yerleşim yerlerine sıçramasını önlemek için anında müdahalede bulundu. Olayı gören vatandaşların ihbarı üzerine hızla olay yerine gelen Adıyaman İtfaiye ekipleri, yangını kısa sürede söndürdü. Yangının tamamen kontrol altına alınmasının ardından itfaiye ekiplerinin soğutma çalışmaları devam ediyor. Yangının çıkış nedeni ise henüz belirlenemedi.

Kaynak : PHA