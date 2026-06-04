Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü'nde, yılın ilk beş ayında yürütülen çalışmaların değerlendirildiği kapsamlı bir toplantı gerçekleştirildi. Adıyaman İl Emniyet Müdürü Arzum Nazman başkanlığında düzenlenen toplantıya ilçe emniyet müdürleri, emniyet amirleri ve şube müdürleri katıldı. Toplantıda, il genelindeki genel güvenlik durumu ve asayiş hizmetlerine ilişkin faaliyetler masaya yatırıldı.

Emniyet birimleri tarafından son beş aylık süreçte yürütülen çalışmalar değerlendirilirken, suç ve suçlularla mücadele kapsamında gerçekleştirilen uygulamalar ile elde edilen sonuçlar gözden geçirildi.

Ayrıca kent genelinde kamu düzeninin korunması, vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanması amacıyla alınan ve alınması planlanan tedbirler hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Toplantıda konuşan İl Emniyet Müdürü Arzum Nazman, emniyet teşkilatının tüm birimleriyle koordineli şekilde çalışmalarını sürdürdüğünü belirterek, vatandaşların huzur ve güvenliği için görevlerin kararlılıkla yerine getirilmeye devam edileceğini ifade etti.

Kaynak : PERRE