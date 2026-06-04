Bir dizi temaslarda bulunmak üzere Adıyaman'a gelen Çin Halk Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Jiang Xuebin ve beraberindeki heyet, Adıyaman Valisi Abdullah Küçük'ü makamında ziyaret etti. Valilik binasında gerçekleşen ziyarette Büyükelçi Jiang Xuebin, Valilik Şeref Defteri'ni imzaladı. Ardından Vali Abdullah Küçük ile bir süre görüşen Büyükelçi Xuebin, Adıyaman'daki temaslarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Vali Abdullah Küçük, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Büyükelçi Xuebin ve beraberindeki heyete teşekkür etti. Görüşmede, Türkiye ile Çin arasındaki dostane ilişkiler ile ekonomik, kültürel ve ticari iş birliği alanlarında yapılabilecek çalışmalar ele alındı.

Karşılıklı iyi niyet temennilerinin ifade edildiği ziyaret, günün anısına çekilen hatıra fotoğrafının ardından sona erdi.

Kaynak : PERRE