Buna göre; Adıyaman Havalimanı’nda kasım ayında, iç hat yolcu trafiği 28 bin 186 dış hat yolcu trafiği 358 oldu. Böylece kasımda toplam 28 bin 544 yolcuya hizmet verildi.

Kasım ayında Adıyaman Havalimanı’na iniş-kalkış yapan uçak trafiği iç hatlarda 221, dış hatlarda 4 olmak üzere toplamda 225’e ulaştı.

Yük (kargo+posta+bagaj) trafiği ise kasım ayında toplamda 217 ton oldu.

11 Aylık (ocak-kasım dönemi) gerçekleşmeler

11 aylık (ocak-kasım) dönemde ise Adıyaman Havalimanı’nda yolcu trafiği 339.152, uçak trafiği 2.585, yük trafiği (kargo+posta+bagaj) ise 2.656 ton olarak gerçekleşti.



Kaynak : PHA