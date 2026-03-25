Kış aylarını yağışlarla ve soğuk havaların etkisi altında geçiren Adıyaman'da bahar aylarının gelmesiyle havaların ısınması beklenirken yağışların ve beraberinde gelen soğuk havaların etkisini sürdürmeye devam edeceği meteoroloji 13. Bölge müdürlüğü tarafından açıklandı. Meteoroloji tarafından açıklanan verilere göre yağışların yeni haftada bugün ve yarın etkili olacağı 27 Mart cumadan itibaren güneşli günlerin kent genelinde etkili olması bekleniyor.

26 Mart Adıyaman hava durumu ve sıcaklıkları

Adıyaman merkez 9/ 16 derece

Besni 7/ 11 derece

Çelikhan 3/10 derece

Gerger 7/14 derece

Gölbaşı 7/14derece

Kahta 9/14 derece

Samsat 9/15 derece

Sincik 4/ 10 derece

Tut 7/12derece

27 Mart Adıyaman hava durumu ve sıcaklıkları

Adıyaman merkez 8/ 19 derece

Besni 7/ 16 derece

Çelikhan 4/13 derece

Gerger 6/17 derece

Gölbaşı 4/18 derece

Kahta 7/18 derece

Samsat 7/19 derece

Sincik 4/ 14 derece

Tut 6 /18 derece

Kaynak : PERRE

HABER: ADIYAMAN (PERRE) - Sibel TURAN