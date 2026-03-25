Kış aylarını yağışlarla ve soğuk havaların etkisi altında geçiren Adıyaman'da bahar aylarının gelmesiyle havaların ısınması beklenirken yağışların ve beraberinde gelen soğuk havaların etkisini sürdürmeye devam edeceği meteoroloji 13. Bölge müdürlüğü tarafından açıklandı. Meteoroloji tarafından açıklanan verilere göre yağışların yeni haftada bugün ve yarın etkili olacağı 27 Mart cumadan itibaren güneşli günlerin kent genelinde etkili olması bekleniyor.
26 Mart Adıyaman hava durumu ve sıcaklıkları
Adıyaman merkez 9/ 16 derece
Besni 7/ 11 derece
Çelikhan 3/10 derece
Gerger 7/14 derece
Gölbaşı 7/14derece
Kahta 9/14 derece
Samsat 9/15 derece
Sincik 4/ 10 derece
Tut 7/12derece
27 Mart Adıyaman hava durumu ve sıcaklıkları
Adıyaman merkez 8/ 19 derece
Besni 7/ 16 derece
Çelikhan 4/13 derece
Gerger 6/17 derece
Gölbaşı 4/18 derece
Kahta 7/18 derece
Samsat 7/19 derece
Sincik 4/ 14 derece
Tut 6 /18 derece
Kaynak : PERRE
HABER: ADIYAMAN (PERRE) - Sibel TURAN