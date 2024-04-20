Sezon başından bu yana özellikle değiştirdiği teknik direktörler ve aldığı mağlubiyetlerle adından sık sık söz ettiren sarı yeşilli ekip bu hafta kendi evinde kendi seyircisi önünde 1461 Trabzon FK ile karşılaşacak.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile Adıyaman Futbol Kulübü ile anlaşma sağladığını belirten Ayhan Kale şu ifadeleri kullandı:

“Adıyaman FK ve Teknik Ekibimize hayırlı olsun, yuvamda olmaktan dolayı mutluyum, "Teşekkürler Başkanımız Sait Aybak'a. Yardımcı antrenörüm Hakan Fırıloğlu , kaleci antrenörüm Hamit Sayıcı, atletik performans antrenörüm Samet Ökten'e başarılar diliyorum."

2.ligde küme düşmesi kesinleşen takımlardan birisi olan Adıyaman FK 2024-2025 sezonunda ilimizi 3.ligde temsil edecek.

Haber: Mustafa Reşber/Adıyaman-PHA

Kaynak : PHA