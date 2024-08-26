Geçtiğimiz sezon TFF 2. Lig'den düşen Adıyaman FK, yeni sezon öncesi çalışmalarını teknik direktör Ayhan Kale yönetiminde sürdürüyor.

Takım, Adıyaman’da yaptığı kamp çalışmalarıyla yeni sezona hazırlıklarını yoğun bir tempoda devam ettiriyor.

Genç Oyuncularla Yeni Sezon Stratejisi

Adıyaman FK, bu sezon da genç ve dinamik bir kadro kurma parolasıyla yola çıktı. Kulüp, yeni transferlerinde genç yeteneklere odaklanarak "Genç Takım, Yürekli Takım" sloganını benimsedi. Özellikle kanat oyuncuları Yusuf Alper Temiz ve Furkan Yıldız, Ahlatçı Holding Çorum FK'dan Dursun Batuhan Kuru, Erzurumspor FK'dan Yakup Uzunel ve kulübün altyapısından yetişen kaleci Abdussamed Taşci, bu stratejinin en somut örnekleri olarak dikkat çekiyor. Bu genç oyuncuların, takımın hem performansını yükseltmesi hem de gelecek yıllar için güçlü bir altyapı oluşturması hedefleniyor.

İlk Hafta Rakibi Mazıdağı Fosfat Spor

Adıyaman FK, yeni sezonun ilk haftasında Mazıdağı Fosfat Spor ile karşılaşacak. Maç, 7 Eylül Cumartesi günü saat 15.30'da Kahta İlçe Stadı'nda oynanacak. Taraftarlar, takımlarının genç ve yenilenmiş kadrosuyla nasıl bir performans sergileyeceğini merakla bekliyor.

Adıyaman FK'nın yeni sezon hazırlıkları ve yaptığı genç transferlerle ilgili olarak, kulüp yönetimi ve teknik heyet, takımdaki yeniliklerin uzun vadede başarı getireceğine inanıyor. Yeni sezonun başlamasına sayılı günler kala, Adıyaman FK'nın performansı ve ligdeki konumu futbolseverler tarafından yakından takip edilecek.

Kaynak : PHA