"Deprem Sonrası İlk Yazar ve Okur Buluşması"

Tırpan, imza gününde yaptığı konuşmada, etkinliğin deprem sonrası Adıyaman’da düzenlenen ilk yazar ve okur buluşması olduğuna dikkat çekti. "Kıymetli kitap dostlarıyla, Adil Yaşar ağabeyimizin katkılarıyla yeniden buluştuk ve bu depremden sonraki yazar ve okur buluşmaları anlamında ilk etkinlik. Tabi ki çok mutluyuz, özellikle 6 Şubat depremini yaşamış olan şehrimizde insanlarımızın travmayı bir an önce atlatması sebebiyle çok önemli buluyorum," ifadelerini kullandı.

"Kur'an Diyor ki, Deki" Kitabının Mesajı

Mehmet Tırpan, imza gününde son çıkan kitabı "Kur'an Diyor ki, Deki" hakkında da bilgi verdi. Kitabın, İslam dini hakkında yanlış anlaşılmaları ve dinin temel kaynağı olan Kur’an’a dayanmayan dini inanışları eleştirdiğini belirtti. Tırpan, kitabının "Kur’an dışında hiçbir kaynaktan beslenmememiz gerektiğini" vurguladığını ifade etti ve kitabın Kur’an'ın 6 bin 236 ayetinin özetini sunduğunu, okuyuculara Allah'ın emir ve yasaklarına tabi olmaları gerektiği yönünde bir rehberlik sunduğunu söyledi.

"Diğer Kitaplarının İçeriği"

Tırpan, imza gününde diğer kitaplarından da bahsetti. "İslam’a Karşı İslam" adlı kitabının, indirilen din ile uydurulan din arasındaki farkı basit ve anlaşılır bir şekilde ortaya koyduğunu dile getirdi. "Bugünün Putlarını Kırmak" kitabında ise modern toplumda putperestliğin farklı şekillerde devam ettiğini, bürokrasi, güç ve sermaye gibi kavramların modern çağın putları olarak görülebileceğini anlattı. "Öteki Kadın" kitabında ise, farklı medeniyetlerde ve dinlerde kadına verilen değeri incelediklerini ve bu kitabın da okurlar tarafından ilgiyle karşılandığını belirtti.

"Adıyaman İçin Kültürel Bir Adım"

Etkinlik, Adıyaman'da kültürel faaliyetlerin yeniden canlandığını gösteren önemli bir adım olarak değerlendirildi. Mehmet Tırpan, Adil Yaşar Kitap Kırtasiye’ye ve etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür ederek, “Deprem sonrası yeniden okurlarımızla buluşmamız bizim açımızdan büyük bir onur,” dedi. Tırpan, Adıyaman’da kültürel etkinliklerin devam etmesi gerektiğini ve bu tür etkinliklerin travmayı atlatmak için önemli bir rol oynayacağını vurguladı.

Bu etkinlik, Adıyaman’da okurların kültürel ve sosyal etkinliklere olan ihtiyacını bir kez daha gözler önüne serdi ve şehirdeki normalleşme sürecine katkı sağladı. Mehmet Tırpan, etkinlik sonunda basın mensuplarına da teşekkür ederek, bu tür kültürel buluşmaların yaygınlaşmasının önemini dile getirdi.

Kaynak : PHA