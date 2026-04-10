Adıyaman'da Filistin Dayanışma Platformu öncülüğünde, Filistin halkına destek vermek, Gazze'de yaşanan insani drama dikkat çekmek ve uluslararası kamuoyuna çağrıda bulunmak amacıyla Cuma Namazı çıkışında Kent Meydanı'nda geniş katılımlı bir basın açıklaması gerçekleştirildi.

Sık sık sloganların atıldığı açıklamada, İsrail'in Gazze'de sürdürdüğü saldırılar sert ifadelerle protesto edildi.

'Akıl Almaz Bir Dönemden Geçiyoruz'

Adıyaman Filistin Dayanışma Platformu adına konuşan Abdulkadir Yılmaz, dünyada yaşanan gelişmeleri sert sözlerle eleştirdi. Yılmaz, 'Gözü dönmüş, azgın bir grup Siyonist tarafından planlanmış ve ne yazık ki uygulamaya konulmuş, akıl almaz bir dönemi yaşamaktayız' dedi.

Yılmaz, insanlığın büyük bir tehdit altında olduğunu belirterek, 'Tüm değerlerin yok sayıldığı, çiğnendiği bir zaman diliminden geçmekteyiz' ifadelerini kullandı. İnsanlığın ciddi bir ideolojik kuşatma altında olduğunu savunan Yılmaz, 'İnsanlık adeta azgın ve sapkın bir ideoloji tarafından ne yazık ki rehin alınmıştır' diye konuştu.

Yılmaz açıklamasının tamamında şu ifadelere yer verdi:

Kıymetli Basın Mensupları, Değerli Filistin Sevdalıları....

Gözü dönmüş, azgın bir grup Siyonist tarafından planlanmış ve ne yazık ki uygulamaya konulmuş, akıl almaz bir dönemi yaşamaktayız. Tüm değerlerin yok sayıldığı, çiğnendiği bir zaman diliminden geçmekteyiz. İnsanlık adeta azgın ve sapkın bir ideoloji tarafından ne yazık ki rehin alınmıştır.

Biz esir değiliz! Bu esaret girişimine karşı kayıtsız kalacakta değiliz! Siyonist rejim şunu bilsin ki; zalimlerin topuna, canımızla başımızla, elimizle aşımızla, varımızla yoğumuzla direneceğiz.

Kıymetli Filistin Sevdalıları,

Siyonist İsrail rejimi tarafından, Gazze'de işlenen soykırımın kahredici acısı vicdanlarda canlı dururken, Lübnan'da ve İran'da ortaya konan yeni vahşetler insanlığı bir kez daha derinden sarsmaktadır.

165 İranlı öğrencinin, Siyonist rejim tarafından okul sıralarında katledilmesi ve bu katliamın küresel vicdanda yeteri kadar yer bulmaması bizleri derinden sarssa da, bugün burada olduğu gibi dünyanın dört bir yanından yükselen itiraz sesleri bir nebze olsun umudumuzu yeşertmektedir.

Açıkça ifade etmek gerekir ki; İsrail'in Filistinlilere karşı idamı yasallaştırması tam bir vahşet, açık bir hukuk ihlalidir...

İşgal ettikleri toprakların gerçek sahiplerini ipe götürmeye cüret etmek demek, kendi ipini çekmekten, terör devletinin kaçınılmaz sonunu hazırlamaktan başka bir şey değildir.

Bu adımın Nazi zulmünden hiçbir farkı yoktur. Bu zulme imza atanlar ve her şey olurken sessiz kalanlar muhakkak ki, Hitler ile aynı akıbeti yaşayacaktır.

Yine; Mescid-i Aksa'nın ibadete kapatılması, kısıtlamaların tek taraflı uygulanması İslam'ın ve Müslümanların izzetine yapılmış bir saldırıdır. Ortaya konulan bu cürümlere karşı mücadelemiz kıyamete kadar devam edecektir.

Filistin mücadelemizde önden gidenlere selam olsun. Şeyh Ahmet Yasin'e, Haniye'ye, Ebu Daif'e, son şanlı şehit Yahya Sinvar'a selam olsun.

Bir Yahya'nın şehit oluşu binlerce genci hay kılacak diri kılacaktır. Her doğan Yahya sancağı daha ileri taşıyacaktır.

Değerli Basın Mensupları

Gözü dönmüş Netanyahu'un yargılanacağı ve hak ettiği cezayı çekeceği günlerin yakınlığı bizzat kendisi tarafından da bilinmektedir.

Gün gelecek zalimler hak ettikleri muameleye maruz bırakılacaktır.

Gün gelecek akan her gözyaşının, dökülen her kanın ve yetim bırakılan her canın hesabı sorulacaktır.

Ve zalimler için cehennem daima yaşayacaktır.

Kıymetli Hazirun,

Bizler Filistin'e Destek Platformu olarak; meşrep, mezhep, siyasi görüş, din ve dil ayrımı yapmaksızın küresel bir direniş hareketi başlatmakta her yönden ve her husus da zalim Siyonist rejim ile mücadele etmekte kararlıyız. Bu bağlamda ikinci kez yola iki yüzü aşkın gemiyle çıkacak Sumud Filo'suna tam desteğimizi ilan etmek istiyoruz.

Bugün 81 ilimizde yaptığımız basın açıklamasıyla bunu bir kez daha teyit ediyor katılımlarınızdan dolayı Filistin'e Destek Platformu adına sizlere teşekkürlerimizi sunuyoruz.'

Basın açıklaması, yapılan duların ardından sona erdi.

Kaynak : PERRE