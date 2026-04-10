Adıyaman Belediyesi, değişken hava şartlarına rağmen saha çalışmalarını planlı ve koordineli şekilde sürdürerek altyapıdan üstyapıya, temizlikten ulaşıma kadar birçok alanda hizmetlerini aksatmadan sürdürüyor.

Adıyaman Belediyesi, hafta boyunca etkili olan değişken hava şartlarını dikkate alarak saha çalışmalarını planlı şekilde yürütmeye devam etti. Vatandaşların günlük yaşamında aksama yaşanmaması için belediyeye bağlı birimler, kentin farklı noktalarında koordineli biçimde görev aldı.

Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü (ASKİM) ekipleri, altyapının güçlendirilmesine yönelik çalışmalarını hız kesmeden sürdürdü. İçme suyu, yağmur suyu ve kanalizasyon hatlarında yeni bağlantılar ile hat yenileme çalışmaları gerçekleştirilerek kentin altyapı kapasitesinin artırılması hedeflendi.

ASKİM ekipleri, 3. Çevre Yolu, Kayalık Mahallesi, Cumhuriyet Mahallesi ve Sümerevler Mahallesi'nde yeni kanalizasyon hattı döşeme çalışmalarını aralıksız sürdürdü. Yeşilyurt Mahallesi'nde ise yeni içme suyu hattı yapımıyla birlikte evsel bağlantı çalışmaları eş zamanlı olarak yürütüldü.

Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri de hava şartlarına göre sahadaki çalışma planını anlık olarak güncelledi. Yağışın etkili olmadığı günlerde asfalt serimi ile yol bakım ve onarım kapsamında yama çalışmaları gerçekleştirilirken, yağışlı havalarda ise dolgu çalışmalarına ağırlık verildi. Böylece hem zaman kaybının önüne geçildi hem de kent genelinde ulaşımın aksamaması sağlandı.

Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri de diğer saha birimleriyle eş güdüm içinde çalışarak işlem yapılan bölgelerde genel temizlik faaliyetlerini yerine getirdi. Böylece hem çevre temizliği sağlandı hem de yaya ve araç trafiği açısından çalışma tamamlanan alanlar daha güvenli ve düzenli hale getirildi.

Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, ekiplerin sahada büyük bir özveriyle görev yaptığını belirterek, hizmetlerin kesintisiz sürmesi için tüm birimlerin uyum içinde çalıştığını söyledi.

Tutdere, 'Hafta boyunca etkili olan hava şartlarına rağmen, vatandaşlarımızın günlük yaşamının aksamaması için tüm ekiplerimiz koordineli bir şekilde çalışmalarını sürdürdü. Amacımız, hemşehrilerimizin mağduriyet yaşamadan daha güvenli ve konforlu bir şehirde hayatlarını sürdürmelerini sağlamaktır. Bu anlayışla gece gündüz sahada görev yapan tüm personelimize teşekkür ediyorum' diye konuştu.