Koca, "Evini, işyerini ve gelirini kaybetmiş depremzedeler, şimdi de ilaç ve muayene katkı paylarıyla mücadele ediyor. Eczacılar alacaklarını tahsil edemiyor; vatandaşın alım gücü kalmadı. Bu durum sürdürülemez," dedi.

İki Yıl Biriken Borçlar Depremzedeleri Zorluyor

6 Şubat depremlerinin ardından afet bölgesinde vatandaşlardan ilaç katılım payı ve muayene ücretlerinin alınmaması kararı 30 Kasım 2024'te sona erdi. Koca, yeni düzenlemenin ardından vatandaşların iki yıllık birikmiş borçlarını ödemek zorunda kalmalarının eczaneler için tahsilat sorununa yol açtığını belirtti:

"Halk, muayene paralarının alınmadığını sanıyordu ama biriken borçlar şimdi tek seferde geri alınıyor. Bu durum eczacıları zor durumda bırakıyor."

"Muafiyet Uygulaması Devam Etmeli"

Koca, halen konteyner kentlerde yaşayan on binlerce depremzede vatandaşın kalıcı konutlara yerleşene kadar ilaç ve muayene katkı paylarından muaf tutulması gerektiğini söyledi.

"Yetkililere defalarca çağrıda bulunduk ama sorunlar çözülmedi. Depremzedelerin yükü hafifletilmelidir."

Eczacılar Grev Noktasına Geldi

Depremin üzerinden iki yıl geçmesine rağmen Adıyaman’da 85 eczaneden 20'sinin konteynerlerde hizmet vermeye devam ettiğini belirten Koca, ekonomik sıkıntıların eczacıları iş bırakma noktasına getirdiğini ifade etti:

"Birçok eczane yağmalandı, çoğu eczacımız para kazanamaz durumda. Eğer bu sıkıntılar çözülmezse eczacılar işyerlerini kapatmak zorunda kalacak."

Vatandaş Sağlık Sisteminden Şikayetçi

Deprem sonrası sağlık sistemindeki aksaklıklardan yakınan vatandaşlar, doktor yetersizliği ve muayene sürelerinin kısalığından şikayet ederek şunları dile getirdi:

"Devlet hastanesinde doktor yok, çoğunlukla asistanlar muayene yapıyor. Muayene süresi 2-3 dakika sürüyor ve aynı ilaçlar reçete ediliyor. Eczaneye gidince artık reçeteye muayene parası ekleniyor, 200-300 TL ödeme yapmak zorunda kalıyoruz."

Türk Eczacıları Birliği'nin Deprem Sonrası Düzenlemeleri

Deprem sonrası Türk Eczacıları Birliği'nin, afet bölgesinde vatandaşların raporlu veya reçeteli ilaçlarını katılım payı ödemeden almalarına yönelik düzenlemeleri bulunuyordu. Ancak bu uygulamanın sona ermesi, hem vatandaşların hem de eczacıların üzerindeki mali yükü artırdı.

Koca, sağlık sektöründe yaşanan bu sorunların yalnızca eczacıları değil, depremzede halkın sağlığını da tehdit ettiğini vurgulayarak, çözüm için yetkililere acil çağrıda bulundu.

Kaynak : PHA