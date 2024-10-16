Deprem sonrası, bölgede ikamet eden ve yatalak olduğu belirtilen bir hasta, yaşanan korku nedeniyle ağırlaştı. Hastanın yakınları, durumu fark ederek hızla sağlık ekiplerine haber verdi.

Olay yerine intikal eden 112 Acil Servis ekipleri, durumu kritik olan hastaya ilk müdahaleyi yaparak Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk etti. Sağlık ekiplerinin titiz müdahalesi sayesinde hasta kısa sürede hastaneye ulaştırıldı.

Deprem sonrası bölgede güvenlik önlemlerini artıran yetkililer, vatandaşların tedbirli olmaları ve olası artçı sarsıntılar konusunda dikkatli hareket etmeleri gerektiğini belirtti. Adıyaman Valiliği ve AFAD yetkilileri, depremle ilgili detaylı incelemelerin sürdüğünü ve vatandaşlardan gelen ihbarların yakından takip edildiğini ifade etti.

Kaynak : PHA