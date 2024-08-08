Adıyamanlı genç yetenek Taha İbrahim Rençber’in amatörden profesyonele geçişi, takım arkadaşları ve hocaları tarafından büyük bir sevinçle karşılandı. Transfer süreci ve Taha’nın yeni kulübüyle yapacağı çalışmalar, hem Adıyaman Demirspor 02 futbol takımı hem de Adıyaman için önemli bir gurur kaynağı oldu.

"Hoca Ahmet Benli'den Teşekkür Mesajı"

Taha İbrahim Rençber’in Adıyaman Demirspor'daki hocası Ahmet Benli, transfer ile ilgili yaptığı açıklamada, "Oyuncumuz Taha, Ahlatçı Çorum Futbol Kulübü ile 2 yıllık profesyonel sözleşme imzaladı. Bu sezon TFF 1. Lig'de forma şansı bulacak inşallah. Çorum Futbol Kulübünün değerli başkanına, yönetim kuruluna, altyapı hocası Yaşar Kabakçı’ya, A takım hocası Serkan Özbalta’ya, altyapı sorumlusu Salih hocama ve kulüp müdürü Özgür Bey'e sporcum ve şahsım adına teşekkür ediyorum. İnşallah herkes için hayırlı olur bu transfer. Bu vesileyle TFF 1. Lig'de görev yapacak olan sporcuma ve Çorum Futbol Kulübüne yeni sezonda şampiyonluk yolunda başarılar diliyorum" dedi.

"Adıyaman İçin Büyük Gurur"

Ahmet Benli, Adıyaman Demirspor takımını kurarken Adıyamanlı çocukları üst liglere kazandırma hayalini gerçekleştirdiğini ifade etti. Benli, "Yedi senelik emeklerimizin karşılığını veren yüce Rabbime sonsuz şükürler olsun. Bu mutluluğu Rabbim bütün takımlarımıza ve gençlere nasip etsin. İnşallah Adıyaman'a ve Adıyaman gençlerine yatırımımız ve altyapı çalışmalarımız devam edecek. Hedefimiz Adıyaman’ın ismini sporda tüm Türkiye'ye duyurmak" dedi.

"Taha İbrahim Rençber'in Yeni Macerası"

Taha İbrahim Rençber, Ahlatçı Çorum Futbol Kulübü ile imzaladığı 2 yıllık sözleşme ile profesyonel kariyerine adım atıyor. Bu transfer, Taha'nın futbol kariyerinde önemli bir dönüm noktası olurken, Adıyaman'daki genç futbolcular için de ilham kaynağı olacak.

Adıyaman Demirspor'da gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Taha, yeni kulübünde de başarılı olup adından söz ettirmeyi hedefliyor.

Kaynak : PHA