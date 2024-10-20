Adıyaman'da Besni Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, şüphe üzerine durdurulan bir araçta gerçekleştirdikleri aramada önemli miktarda uyuşturucu madde ele geçirdi.ADIYAMAN (İGFA) - Alınan bilgiye göre Besni ilçesinde A.Ü. ve A.G. isimli şahısların üzerinde ve araçlarında yapılan detaylı arama sonucu, aracın içerisine gizlenmiş şekilde zulalanmış uyuşturucu maddeler tespit edildi.

Adıyaman Besni İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği'nce düzenlenen operasyonda ele geçirilenler arasında 18,85 gram metamfetamin, 5 adet sentetik ecza hapı, 6 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı bulunurken, iki şüpheli gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.