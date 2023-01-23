Adıyaman Belediyespor, Adıyaman 1. amatör kümedeki lig maçında kendi evinde karşılaştığı Besni Akınspor'u 2-0'lık skorla mağlup etti.

Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç'ın da izlediği maçı attığı birbirinden güzel gollerle 2-0 kazanan Adıyaman Belediyespor da futbolcular maç sonunda büyük sevinç yaşadı.

Maç sonunda her iki takımı da soyunma odasında ziyaret ederek sergiledikleri performanstan dolayı tebrik eden Belediye Başkanı Kılınç, her iki takıma sonraki maçlar için başarılar diledi.