Depremde yaralanan Türkan Özer’in, aldığı fizik tedavi sayesinde yataktan kalkarak yeniden sağlığına kavuşması, belediyenin sunduğu hizmetin ne denli önemli olduğunu gözler önüne seriyor.

Belediyenin Sağlıklı Yaşam ve Spor Kompleksi’nde Sunulan Tedavi

Adıyaman Belediyesi, Sağlıklı Yaşam ve Spor Kompleksi’nde, deprem sonrasında sağlık sorunları yaşayan vatandaşlara fizik tedavi hizmeti veriyor. Bu kapsamda, özellikle depremde yaralanan veya uzuv kaybı yaşayan kişilerin rehabilitasyonu hedefleniyor. Merkeze gelen vatandaşlar, fizyoterapistlerin gözetiminde özel tedavi seanslarına katılıyor ve havuzda yapılan egzersizlerle fiziksel durumlarını iyileştiriyor.

Evden Alınıp Tedavi Sonrası Tekrar Eve

Adıyaman Belediyesi’nin sunduğu hizmet, sadece fiziksel tedaviyle sınırlı kalmıyor. Vatandaşlar, evlerinden alınarak merkeze getiriliyor, tedavi sonrasında ise tekrar evlerine bırakılıyor. Yaşam Boyu Spor Merkezi Koordinatörü Ali Yılmaz, bu hizmetin belediyenin sosyal projeleri arasında örnek gösterilen bir çalışma olduğunu belirtti. Yılmaz, “Sabahın erken saatlerinde vatandaşlarımızı evlerinden alıyoruz, burada fizyoterapist ve havuzda terapi desteği veriyoruz. Hem fiziksel hem de ruhsal olarak iyileşmelerine katkı sağlıyoruz” dedi.

Kişiye Özel Programlarla Rehabilitasyon

Merkezde her katılımcı için özel programlar hazırlanıyor. Fizyoterapist Hasan Gazi Özbilgin, vatandaşların tedavi sürecinden oldukça memnun olduklarını belirterek, kişiye özel tedavi yaklaşımlarının sürecin başarısında önemli bir rol oynadığını vurguladı.

Türkan Özer’in Yeniden Sağlığına Kavuşma Hikayesi

6 Şubat depremlerinde yaşadığı evin üzerine yıkılması sonucu ağır yaralanan Türkan Özer, 3,5 ay boyunca yatağa bağımlı kaldı. Adıyaman Belediyesi’nin sunduğu fizik tedavi hizmeti sayesinde yeniden sağlığına kavuşan Özer, yaşadığı zor süreci şu sözlerle anlattı: “Buraya gelmeden önce yatağa bağımlıydım, 3-4 kişi beni zor kaldırıyordu. Şimdi çok şükür iyiyim, burası bana iyi geldi.”

Depremzedelerin Umudu: Havuz Egzersizleri ve Fizik Tedavi

Depremden etkilenen bir diğer vatandaş olan Mahmut Akman da, belediyenin sunduğu fizik tedavi hizmetinden faydalanan isimlerden biri. Deprem sonrası yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle fizik tedaviye başlayan Akman, haftada 2-3 gün merkeze gelerek hem fizik tedavi seanslarına katılıyor hem de havuzda egzersiz yapıyor. Akman, “Belediyemizin bu hizmetinden dolayı çok memnunuz. Depremden sonra yaşadığımız en ağır rahatsızlıklar bile bu tedaviyle hafifliyor” dedi.

Depremzedeler İçin Hayati Bir Destek

Adıyaman Belediyesi’nin Sağlıklı Yaşam ve Spor Kompleksi’nde sunduğu fizik tedavi hizmeti, deprem sonrası yaralanan vatandaşlar için hayati bir destek sağlıyor. Bu proje, depremzedelerin hayata yeniden tutunmalarını, fiziksel ve ruhsal sağlıklarını geri kazanmalarını sağlıyor. Vatandaşlar, belediyenin sunduğu bu hizmetin, zor zamanlarında kendilerine umut olduğunu ifade ediyor ve benzer projelerin yaygınlaşmasını umut ediyorlar.

Sosyal Sorumlulukta Örnek Proje

Adıyaman Belediyesi, sunduğu fizik tedavi hizmetiyle deprem sonrası oluşan travmaları hafifletmeyi ve vatandaşların yeniden normal yaşantılarına dönmelerini hedefliyor. Bu kapsamda sağlanan fizik tedavi ve rehabilitasyon hizmetleri, hem fiziksel iyileşmeye hem de psikolojik destek sunmaya yönelik önemli adımlar içeriyor.

Kaynak : PHA