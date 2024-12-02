Başkan Tutdere’den Halay ve Şarkılarla Destek

Belediyenin sosyal tesislerinde düzenlenen etkinlikte, özel gereksinimli bireyler zeybek oynayıp şarkılar söyledi. Başkan Tutdere de katılımcılarla birlikte halay çekip şarkılar söyleyerek keyifli anlara ortak oldu. Etkinlik, aileler ve çocuklar için unutulmaz bir gün haline gelirken, Başkan Tutdere’ye teşekkürlerini ileten aileler mutluluklarını dile getirdi.

"Adıyaman, Herkes İçin Yaşanabilir Bir Şehir Olacak"

Etkinlikte konuşan Başkan Tutdere, deprem sonrası Adıyaman’da yapılan çalışmalar ve engelli bireylerin yaşamlarını kolaylaştırmak için yürütülen projeler hakkında bilgi verdi. Tutdere, “Adıyaman’ı, engelliler, özel çocuklar, kadınlar, emekliler ve yaşlılar dahil herkes için yaşanabilir bir şehir haline getireceğiz. Deprem sonrası zor günler yaşıyoruz, ancak bu süreci sabır ve dayanışmayla aşacağız. Altyapı çalışmalarımızı hızla tamamlayarak şehrimizi daha erişilebilir hale getirmek için var gücümüzle çalışıyoruz.” dedi.

"Kimse Umutsuz Olmasın"

Adıyaman’ın deprem sonrası toparlanma sürecinde önemli bir yol kat ettiğini vurgulayan Tutdere, “Yaşamı, kardeşliği ve birliği birlikte yeniden oluşturacağız. Hiç kimse umutsuz ve karamsar olmasın. Her gün ileriye gidiyoruz. Adıyaman’ı hak ettiği modern ve yaşanabilir bir şehir haline getireceğiz.” ifadelerini kullandı.

Engelli Bireylere Destek Sürecek

Engelli bireylerin hayatını kolaylaştırmak için yapılan yardımlara değinen Başkan Tutdere, “Akülü araç, tekerlekli sandalye, sağlık ve hijyen setleri gibi desteklerimizle özel gereksinimli bireylerin yanında olmaya devam ediyoruz. Taleplerinizi bize iletin, Adıyaman Belediyesi her zaman bir telefon kadar yakın.” diyerek belediyenin destek projelerinin süreceğini belirtti.

Pamuk Şekerle Tatlanan Etkinlik

Etkinlik sonunda Adıyaman Belediyesi, katılımcılara pamuk şeker ikramında bulundu. Gönüllerince eğlenen çocuklar ve aileleri, etkinlikten memnuniyetle ayrıldı.

Kaynak : PHA