Açılış

Merhaba! Biz, Başarır Dijital Elektronik Pazarlama Hizmetleri olarak, sadece bir ticaret şirketi değil, aynı zamanda sizin için güvenilir bir yol arkadaşıyız. Türkiye’nin dört bir yanına hizmet sunan ve müşteri memnuniyetini her zaman ilk sıraya koyan bir firmayız.

Marka ve Güven Vurgusu

Başarır Dijital uzun yıllardır Ankara merkezli olarak faaliyet gösteren ve uluslararası standartlarda hizmet sunan bir markadır.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından onaylanmış bir ETBIS üyesi olarak tüm ticari süreçlerimiz şeffaf ve güvenilirdir.

Ayrıca Google tarafından 'Güvenilir Satıcı' rozetiyle ödüllendirildik. Alışverişlerinizde bize güvenebilirsiniz.

Ürün ve Hizmetler

Her ihtiyaca uygun dijital ve elektronik ürünlerimizle hem bireysel hem kurumsal müşterilerimize hizmet veriyoruz.

Ödemeden hemen sonra dakikalar içinde size özel e-Faturanızı sağlıyoruz. Çünkü sizin zamanınıza değer veriyoruz. Daha fazla bilgi için sitemizi ziyaret edin

Kolay İade ve Müşteri Hakları

Bizim için her müşteri özel ve değerlidir. Koşulsuz, şartsız 45 günlük iptal, iade ve değişim süresi ile güveninizi kazanmaktan mutluluk duyuyoruz. Detaylar için buraya tıklayın

Güvenli Alışveriş ve Veri Gizliliği

Alışverişlerinizi güvenle yapabilirsiniz. 256 Bit SSL sertifikamızla tüm işlemleriniz güvence altında.

Kişisel verileriniz ve kart bilgileriniz asla kayıt altına alınmaz ve üçüncü taraflarla paylaşılmaz. Güvenli alışveriş için Başarır Dijital yanınızda.

Teslimat ve Kargo Süreçleri

Anlaşmalı olduğumuz Yurtiçi Kargo, MNG Kargo ve PTT Kargo ile ürünlerinizi hızlı ve güvenilir bir şekilde teslim ediyoruz. Her aşamada sizin yanınızdayız. Detaylı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz

Kapanış

Başarır Dijital ile alışveriş, güvenin ve kolaylığın adresi. Hemen sitemizi ziyaret edin ve avantajlarımızdan faydalanın.

Biz her zaman buradayız, sizin için çalışıyoruz. Başarır Dijital’e güvenin farkı hissedin!