Adıyaman Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, ortak kullanım alanlarının iç mekânlarında halı ve oturma gruplarını özel yıkama makineleriyle titizlikle temizlerken, dış mekânlarda ise yıkama araçlarıyla genel temizlik gerçekleştiriyor. Bu kapsamda, K-2 Konteyner Kent, Mehmet Karınca Taziye Evi ve Dursun Çavuş Camii’nde detaylı temizlik çalışmaları tamamlandı. Yapılan çalışmalarla, vatandaşların ortak kullanım alanlarında hijyenin en üst seviyede tutulması hedefleniyor.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, temiz ve sağlıklı bir şehir hedefiyle çalışmaları aralıksız sürdürdüklerini belirterek, “Vatandaşlarımızın ortak kullanım alanlarının hijyenik ve sağlıklı olması en büyük önceliklerimizden biri. Özellikle taziye evleri, camiler ve konteyner kentlerdeki mescitler, yoğun olarak kullanılan alanlar arasında yer alıyor. Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz, bu alanlarda periyodik olarak temizlik çalışmalarını sürdürüyor. Hemşehrilerimizin daha sağlıklı ortamlarda ibadet edebilmesi ve taziye ziyaretlerini gerçekleştirebilmesi için çalışmalarımızı titizlikle sürdürüyoruz” dedi.

Belediye tarafından şehir genelinde temizlik çalışmalarının belirli bir program dâhilinde sürdürüleceği ve ihtiyaç duyulan her noktada benzer uygulamaların devam edileceği açıklandı.

Kaynak : PHA