Feci Kaza Diyarbakır-Eğil Karayolunda Meydana Geldi



Önceki gün akşam saatlerinde meydana gelen kaza, sağlık camiasında büyük üzüntüye yol açtı. Adıyaman’dan Diyarbakır’ın Eğil ilçesine gezi amacıyla yola çıkan ve çoğunluğunu sağlık çalışanlarının oluşturduğu kafileyi taşıyan, M.G. yönetimindeki 02 AFJ 279 plakalı minibüs, kontrolden çıkarak demir bariyerlere çarpıp devrildi.



İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ekibi, AFAD, UMKE, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Jandarma çevrede güvenlik önlemleri alırken, sağlık ekipleri araçtan çıkarılan yaralılara müdahale etti.



İki Sağlık Emekçisi Hayatını Kaybetti



Kazanın ardından yapılan kontrollerde, özel kliniği bulunan Psikolog Meryem Ege ile Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde görevli Hemşire Gülşen Ayğün’ün hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar ambulanslarla Diyarbakır’daki çeşitli hastanelere kaldırıldı.



14 sağlık çalışanının tedavisi sürerken, yaralılardan 3’ünün durumunun ağır olduğu bildirildi.



Cenazeler Adıyaman’a Gönderildi



Hayatını kaybeden Meryem Ege ve Gülşen Ayğün’ün cenazeleri, Diyarbakır Adli Tıp Kurumu’nda yapılan otopsinin ardından memleketleri Adıyaman’a gönderildi.



Gülşen Ayğün’ün cenazesi Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna,



Meryem Ege’nin cenazesi ise Kahta Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.



Sağlık Camiası Yalnız Bırakmadı



Morg önünde hüzün ve gözyaşı hakimdi. İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mehmet Şirik, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Kasım Turgut, hastane yöneticileri, hekimler, hemşireler, sağlık çalışanları ve çok sayıda vatandaş morga akın etti.



Meslektaşları, ailelerine sarılarak acılarını paylaştı. Gözyaşları içerisinde yapılan dualarla, iki sağlık emekçisi uğurlandı. Sağlık çalışanları, “Onlar sadece hastalarına değil, tüm Adıyaman’a umut olmuştu. Çok büyük bir kayıp yaşıyoruz” sözleriyle üzüntülerini dile getirdi.



Son Yolculuklarına Uğurlandılar



Hemşire Gülşen Ayğün’ün cenazesi, sabah saatlerinde yakınları tarafından morgtan alınarak memleketinde defnedildi.



Psikolog Meryem Ege’nin cenazesi ise Kahta’da düzenlenecek törenin ardından toprağa verildi.



Adıyaman Sağlık Camiasında Büyük Üzüntü



Kazanın ardından Adıyaman’daki sağlık kurumlarında derin üzüntü yaşanırken, meslektaşları sosyal medyada taziye mesajları paylaştı. Sağlık sendikaları ve meslek örgütleri de yayımladıkları mesajlarda, hayatını kaybeden iki sağlık emekçisine rahmet, yaralılara acil şifa dileklerini iletti.



İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mehmet Şirik, yaptığı açıklamada, “Çok değerli iki meslektaşımızı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Acımız büyük. Yaralılarımızın tedavileri yakından takip edilmektedir. Milletimizin başı sağ olsun” ifadelerini kullandı.



Soruşturma Devam Ediyor



Kazanın ardından minibüs sürücüsü M.G. hakkında soruşturma başlatıldı. Kazanın kesin nedeni yapılacak teknik incelemelerin ardından netlik kazanacak.

