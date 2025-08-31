Adıyaman’ın sevilen yüzlerinden Adıyaman Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü Protokol Fotoğrafçısı Ozan Ali Pehlül, İngilizce Öğretmeni Merve Özçelik ile muhteşem bir düğün töreniyle hayatını birleştirdi. Genç çiftin nikahlarını Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere kıydı.

Adıyaman Altınpark Düğün Salonu’nda gerçekleştirilen nikah töreninde, hayatlarına yeni bir sayfa açan genç çiftin heyecanı ve mutluluğu görülmeye değerdi. Genç çifti bu özel günlerinde aileleri, arkadaşları ve sevenleri yalnız bırakmadı.

Nikah törenine, Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, CHP Adıyaman İl Başkanı Engin Doğan, belediye personelleri ve basın camiasından birçok davetli katıldı. Genç çiftin nikah şahitliğini Mazlum Sertbaş, Şefika Sena Sertbaş, Eren Deniz ve Alişan Güneş yaptı.

Genç çiftin nikahlarını kıyan Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, yeni evli çifti tebrik ederek, “Karşılıklı sevgi ve saygı içerisinde güzel bir yuvaları olsun. Biz de Adıyaman Belediyesi olarak hem gençlerimizin hem de vatandaşlarımızın birlik ve beraberlik içinde yaşayacağı bir Adıyaman’ı her beraber inşa ediyoruz. Bu zor günleri geride bırakıp daha güzel, daha mutlu bir Adıyaman’ı beraber inşa edeceğiz. Gençlerimize bir ömür boyu mutluluklar diliyorum.” ifadelerini kullandı.

Davetlilere katılımları için teşekkürlerini ileten Başkan Tutdere, nikah töreninin ardından evlilik cüzdanını geline takdim etmesi için çiftin tek kadın nikah şahidi olan Şefika Sena Sertbaş’a teslim etti.

Düğünde çocuklar için eğlenceli etkinlikler de düzenlendi. Çocuklar palyaço gösterileri eşliğinde gönüllerince eğelendi.

Dünya evine giren Ozan Ali-Merve Pehlül çifti tebrikleri kabul ederek, bu mutlu anlarında kendilerini yalnız bırakmayan davetlilere teşekkür etti.

Nikah töreni sevilen halay ve oyunlarla devem ederken, gelin ve damat da zaman zaman misafirlere eşlik etti. Görkemli düğün, günün anısına çekilen hatıra fotoğraflarıyla sona erdi.

Kaynak : PHA