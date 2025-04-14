Zabıta ekipleri, denetimler kapsamında iş yeri açma ve çalışma ruhsatlarını kontrol ederken, işletmelerin hijyen kurallarına uygunluğunu da değerlendirdi. Mevzuata uygun şekilde faaliyet gösteren esnaflara teşekkür edilirken, tespit edilen eksiklikler konusunda işletmelere uyarılar yapıldı ve gerekli durumlarda tutanak tutuldu.

Başkan Tutdere: “Tüm birimlerimizle sahadayız”

Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, yürütülen denetimlere ilişkin yaptığı açıklamada halk sağlığını öncelediklerini belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Adıyaman Belediyesi olarak hemşehrilerimizin sağlıklı, temiz ve güvenli ortamlarda hizmet alabilmesi için tüm birimlerimizle sahadayız. Zabıta ekiplerimiz, özellikle gıda sektöründe faaliyet gösteren işletmelere yönelik ruhsat ve hijyen denetimlerini düzenli olarak sürdürüyor. Amacımız ceza kesmek değil; rehberlik ederek standartları yükseltmek ve toplum sağlığını korumaktır. Bu süreçte iş birliği yapan esnafımıza teşekkür ediyorum. Denetimlerimiz kararlılıkla devam edecek.”

“Hem işletmelerin hem toplumun sağlığı için denetim şart”

Zabıta Müdürlüğü yetkilileri ise gerçekleştirilen denetimlerin halk sağlığının korunması açısından büyük önem taşıdığını belirtti. Açıklamada, “Esnaflarımızın mevzuata uygun faaliyet göstermesi sadece kendi işletmeleri açısından değil, toplum sağlığı açısından da kritik öneme sahiptir. Bu kapsamda denetimlerimiz kesintisiz olarak devam edecek” denildi.

Adıyaman Belediyesi, ruhsat ve hijyen kontrollerinin periyodik olarak sürdürüleceğini ve özellikle gıda ile doğrudan temas eden iş kollarında denetimlerin daha da sıklaştırılacağını duyurdu.

Kaynak : PHA