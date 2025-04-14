“DEM Parti, Cumhur İttifakı’nın fiili ortağı hâline geldi”

Karamahmutoğlu, Ankara kulislerinde HSK’daki boş koltuklardan birinin DEM Parti kontenjanından doldurulacağının konuşulduğunu öne sürerek, “DEM Parti, bu genişlemeyle Cumhur İttifakı’nın parçası olmuşken; Cumhur İttifakı da DEM Parti’yi bünyesine katacak kadar büyümüş durumdadır. Bu durum, kamuoyunun dikkatinden kaçmamalı. Bu, Cumhur İttifakı’nın yeni bir politik açılımıdır” ifadelerini kullandı.

Ümit Özdağ’ın tutukluluğuna tepki: “Fikren yenemediler, cezaevine koydular”

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’ın tutukluluğuna da değinen Karamahmutoğlu, Özdağ’ın üç aydır Silivri Cezaevi’nde tutulduğunu belirterek, “Sayın Özdağ, kaçak ve sığınmacı istilasına karşı Türkiye’yi uyardığı için cezalandırılıyor. Fikren, siyaseten yenemeyenler onu mahkeme kararıyla susturmaya çalışıyorlar” dedi.

Cezaevinde üniversite öğrencilerinin de bulunduğunu hatırlatan Karamahmutoğlu, “Ümit Hoca’nın öğrencileriyle birlikte tutuklandığı bir ülkedeyiz. Çoğu öğrenci olan 300 genç, yalnızca muhalefet ettikleri için tutuklu” diye konuştu.

“Dış politikada Türkiye mevzi kaybediyor”

İsrail-Türkiye ilişkileri ve Kıbrıs meselesine ilişkin de konuşan Karamahmutoğlu, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin Türk devletleri tarafından büyükelçilik düzeyinde tanınmaya başlanmasını eleştirdi. Avrupa Birliği’nin baskısı sonucu bu gelişmenin yaşandığını iddia eden Karamahmutoğlu, “Kıbrıs’ta AB üyeliğine AK Parti hükümetinin rızasıyla girmiş bir yapı var. Dış politikada, Meclis’ten ve halktan gizli yürütülen bir perdeleme söz konusu” ifadelerini kullandı.

“Türkiye’nin nüfus yapısı alarm veriyor”

Türkiye’nin doğurganlık oranı üzerine değerlendirmelerde bulunan Karamahmutoğlu, 2001’de 2,38 olan doğurganlık oranının 2023 itibarıyla 1,51’e gerilediğini, bu oranın Avrupa Birliği ortalamasının da altında olduğunu söyledi. “75 yıl sonra nüfusumuz 55 milyona düşecek” diyen Karamahmutoğlu, bu durumu ekonomik krize bağladı:

“Ekonomik bozulma kendiliğinden bir nüfus kontrolü sağlıyor. Gençler evlenemiyor, çocuk sahibi olamıyor. Sağlıklı bir nüfus artışı AKP iktidarından kurtulmadan mümkün değil.”

“AKP hükümeti içeride muhalefetle, dışarıda yalnızlıkla yönetiyor”

Basın toplantısında otoriterleşme eleştirileri de yapan Karamahmutoğlu, şunları söyledi:

“Siyasi partiler, gazeteciler, iş insanları, sanatçılar, öğrenciler cezaevinde. Protesto, eleştiri ve muhalefet artık kriminalize ediliyor. Bu otoriterliğe karşı Türk milletini uyanmaya çağırıyoruz.”

“PKK’nin siyasal temsilcileri saraya yanaşınca meşru görülüyor, yargıda kontenjan veriliyor. Gençlerin gözaltına alınması, demokratik eylemlerin suç sayılması, AKP’nin otoriter yönetim anlayışının bir sonucudur.”

“Türklük uyanmalı, AKP sırtımızdan atılmalıdır”

Konuşmasının sonunda toplumsal umutsuzluğa karşı çağrıda bulunan Karamahmutoğlu, şunları dile getirdi:

“Türklük uyuşturulmuş hâlde tutuluyor. Bu milleti uykudan uyandırmak zorundayız. Türk milletinin AKP’yi sırtından atması gerekiyor. Ancak o zaman ekonomik buhrandan, nüfus krizinden ve dış politikadaki yalnızlıktan çıkabiliriz.”

Kaynak : PHA