İmamoğlu’nun avukatları Fikret İlkiz, Hasan Fehmi Demir, Tora Pekin ve Mehmet Pehlivan, 7 Nisan’da İstanbul 10. Sulh Ceza Hakimliği’ne sundukları itiraz dilekçesinde, tutukluluğun kaldırılarak tahliyesine karar verilmesini istemişti. Dilekçede, hukuka aykırı tutuklamanın devamı halinde dosyanın itirazen Asliye Ceza Mahkemesi’ne gönderilmesi talep edilmişti.

"İsnat değil, iftira kelimesi daha uygun"

İtiraz dilekçesinde dikkat çeken ifadelerden biri, İmamoğlu’na yöneltilen suçlamaların gerçek dışı olduğu yönündeydi. Avukatlar dilekçede şu değerlendirmede bulundu:

“İmamoğlu hakkında öne sürülen hususlara isnat değil, iftira kelimesi daha uygun düşmektedir. Söz konusu iftiraların güya güçlendirilmeye çalışılması amacıyla kanıt olarak öne sürülen enstrümanlar ise durumu soruşturma makamları bakımından daha da vahim kılmaktadır.”

Diploma iptali sonrası gözaltı ve tutuklama süreci

Ekrem İmamoğlu’nun üniversite diploması, 18 Mart akşamı Yükseköğretim Kurulu tarafından iptal edilmiş, ertesi sabah gözaltına alınmıştı. 23 Mart’ta tutuklanan İmamoğlu, Silivri’de bulunan Marmara Cezaevi’ne konulmuştu. Gözaltı ve tutuklama süreci, hem siyasi çevrelerde hem de kamuoyunda geniş yankı uyandırmış, pek çok ulusal ve uluslararası kurum süreci yakından izlemeye başlamıştı.

Tüm itirazlar reddedildi

Nöbetçi Asliye Ceza Mahkemesi, dosyada yer alan diğer tutukluların avukatları tarafından yapılan itirazları da değerlendirdi. Mahkeme, İmamoğlu ile birlikte tutuklu bulunan isimlere ilişkin tüm tahliye taleplerini reddederek, tutukluluk halinin devamına karar verdi. Kararın ardından avukatların bir üst mahkemeye başvurma hakkı bulunuyor.

Kaynak : PHA