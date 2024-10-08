Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, 13 Ekim Uluslararası Afet Risklerinin Azaltılması Günü dolayısıyla İçişleri Bakanlığı ve AFAD Başkanlığı tarafından düzenlenen çevrimiçi toplantıya katılarak bu önemli gelişmeyi kamuoyuyla paylaştı.

"Çevrimiçi Toplantıya Geniş Katılım"

Valilik toplantı salonunda gerçekleştirilen çevrimiçi toplantıya Başkan Tutdere’nin yanı sıra, Adıyaman Valisi Osman Varol, AFAD yetkilileri, Adıyaman Üniversitesi, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü yetkilileri de katılım sağladı. Toplantıda, olası afet senaryolarına karşı alınacak önlemler ve bölgede yapılacak çalışmalar değerlendirildi.

"65 Kişilik Ekip Kuruldu"

Toplantı sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Başkan Abdurrahman Tutdere, Belediye bünyesinde Afet Risk Yönetimi Hazırlığı ve Lojistik Müdürlüğü’nün kurulduğunu belirterek, müdürlük altında 65 kişilik bir ekip oluşturduklarını ifade etti. Bu ekip, olası afet durumlarında hızlı ve etkili müdahale gerçekleştirmek amacıyla organize edildi. Başkan Tutdere, belediyenin tüm ilgili birimleriyle koordineli olarak çalışacak bu ekibin, Adıyaman’ı afetlere karşı daha güvenli hale getirmek için önemli bir görev üstleneceğini vurguladı.

"Her Mahalleye Acil Müdahale Konteynerleri Kurulacak"

Başkan Tutdere, ayrıca 33 mahalleye acil müdahale konteynerleri kurma çalışmalarının sürdüğünü dile getirdi. Bu konteynerler, olası afet anlarında kullanılacak ekipman ve malzemeleri barındırarak mahallelere hızlı müdahale imkânı sağlayacak. Bu projeyle Adıyaman’ın afetlere karşı dayanıklılığını artırmayı hedeflediklerini belirten Tutdere, “Daha önce de belirttiğimiz gibi, her mahalleye acil müdahale konteynerleri kurma hedefimizi adım adım gerçekleştiriyoruz. Valiliğimiz ve diğer ilgili kurumlarla koordineli bir şekilde çalışarak Adıyaman’ımızı olası afetlere en iyi şekilde hazırlıyoruz” ifadelerini kullandı.

"Afetlere Karşı Güçlü Hazırlık"

Bu yeni müdürlük ve çalışmalar, Adıyaman’ın olası afetlere karşı daha dayanıklı bir yapıya kavuşması için atılan önemli adımlardan biri olarak dikkat çekiyor. Adıyaman Belediyesi’nin, afet yönetimi konusunda attığı bu adımlar, bölge halkına daha güvenli bir yaşam alanı sunmayı hedefliyor.

Kaynak : PHA