Meclis Toplantısı Kahtalı Mıçe Türküsüyle Başladı

Adıyaman Belediyesi Meclis Salonu’nda gerçekleştirilen toplantı, Kahtalı Mıçe’nin sevilen eserlerinden birinin dinletilmesiyle açıldı. Ayrıca sanatçının fotoğrafı kürsüye yerleştirildi. Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, toplantının açılış konuşmasında merhum sanatçıyı anarak şunları söyledi:

"Şubat ayında Adıyaman’ımızın kültür elçisi, sesi ve bu toprakların önemli sanatçılarından biri olan Kahtalı Mıçe’yi ebediyete uğurladık. Adıyaman Belediye Meclisi olarak, kendisine bir kez daha Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine sabır diliyoruz. Sanat ve kültür dünyamızın başı sağ olsun.”

Kahtalı Mıçe’nin Sanat Mirası Yaşatılacak

Başkan Tutdere, Kahtalı Mıçe’nin adının yalnızca bir parkla sınırlı kalmayacağını ve ilerleyen süreçte sanatçının hatırasını yaşatacak projeler üzerinde çalışmaların süreceğini belirtti.

"Tüm Türkiye’nin gönlünde taht kurmuş bir sanatçımız olarak, biz de hemşehrileri olarak onunla gurur duyuyoruz. Onun mirasına, bu topraklara ektiği barış ve kardeşlik tohumlarına sahip çıkacağız ve hep birlikte büyüteceğiz.”

Meclis Üyelerinden Oy Birliğiyle Onay

Adıyaman Belediye Meclisi üyeleri, Kahtalı Mıçe’nin adının Sümerbank Parkı’na verilmesini oy birliğiyle kabul etti. Kararın ardından meclis üyeleri, sanatçının adının bir parka verilmesinin önemine vurgu yaparak Başkan Abdurrahman Tutdere’ye teşekkür etti.

Kahtalı Mıçe’nin isminin parka verilmesiyle, sanatçının Adıyaman’ın kültürel belleğinde ve kent dokusunda kalıcı bir iz bırakacağı belirtilirken, önümüzdeki süreçte sanatçının anısını yaşatacak farklı projelerin de hayata geçirilmesi bekleniyor.

Kaynak : PHA