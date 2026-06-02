Modern eğitim materyalleriyle donatılan kampüslerde çocukların gelişimine yönelik çeşitli etkinlikler düzenleniyo

Adıyaman Belediyesi tarafından hizmete sunulan Yeni Mahalle ve Yeşilyurt Çocuk Kampüsü ve Gündüz Bakımevlerinde yeni dönem kayıtları sürüyor. 36-68 ay arası çocuklara yönelik hizmet veren kampüslerde, çocukların güvenli ve eğitici bir ortamda gelişimlerini destekleyecek programlar uygulanıyor.

Çocuk Dostu Eğitim Ortamı

Çocukların kendilerini mutlu ve güvende hissedebilecekleri şekilde tasarlanan sınıf ve oyun alanları, renkli ve neşeli yapısıyla dikkat çekiyor. Uzman eğitmenler eşliğinde sürdürülen eğitim programlarında çocukların sosyal, duygusal ve bilişsel gelişimlerine katkı sunacak etkinliklere yer veriliyor.

Haftanın 5 Günü Hizmet Veriyor

Haftanın 5 günü, 07.30 ile 17.30 saatleri arasında hizmet veren çocuk kampüslerinde, modern eğitim materyalleri kullanılarak çocukların hayal güçlerini ve yaratıcılıklarını geliştirmeye yönelik çalışmalar gerçekleştiriliyor. Oyun temelli eğitim anlayışıyla hazırlanan etkinliklerde çocukların öğrenirken eğlenmeleri hedefleniyor.

Kayıtlar Devam Ediyor

Adıyaman Belediyesi yetkilileri, çocuklarını güvenli ve kaliteli bir eğitim ortamında yetiştirmek isteyen ailelerin kayıt işlemlerini sürdürebileceğini belirtti. Kontenjanlarla sınırlı olan kayıtlar için başvuruların ilgili kampüslere yapılabileceği bildirildi.

Başvuru ve İletişim Bilgileri

Yeşilyurt Çocuk Kampüsü ve Gündüz Bakımevi, Yeşilyurt Mahallesi 2157. Sokak No: 29 adresinde hizmet veriyor. Başvuru ve detaylı bilgi için 0533 940 65 85 numaralı telefondan bilgi alınabiliyor.

Yeni Mahalle Çocuk Kampüsü ve Gündüz Bakımevi ise Yeni Mahalle 26207 Sokak No: 1 adresinde faaliyetlerini sürdürüyor. Başvuru ve detaylı bilgi için 0539 683 67 81 numaralı telefon üzerinden iletişim kurulabiliyor.

