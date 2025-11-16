Prof. Dr. Kenan Özcan: 'Derneğimizi yeniden ayağa kaldıracağız'

Seçim sonrası PERRE'ye değerlendirmelerde bulunan Prof. Dr. Özcan, deprem sonrasının ilk seçiminin önemli bir dönüm noktası olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

'17 yıldır Adıyaman'da çalışıyoruz, Adıyaman'a hizmet ediyoruz. Eğitim-öğretim faaliyetlerinin yanında sivil toplum örgütlerinde de zaman zaman görev aldım. Bugün Atatürkçü Düşünce Derneği seçimleri yapıldı, depremden sonraki ilk seçimimiz. Bu seçimin sonucuyla birlikte derneğimizi ayağa kaldıracağız. Başkan olarak hedeflerimiz; öncelikle derneğin kurumsal kimliğini güçlendirmek, mekan sorununu çözmek, Atatürkçü düşünce etrafında özellikle gençlerin bir araya gelmesini sağlamak, burs çalışmaları yürütmek ve üyelerimizle birlikte derneği yeniden aktif hale getirmektir. ADD'nin Adıyaman'da yeniden canlanmasının hem kentimize hem ülkemize hayırlı olmasını diliyorum.'

Seçim sonrası kurul üyeliklerinde şu isimler yer aldı:

Yönetim Kurulu

Abdurrahman Akçal

Doğan Akgün

Hasan Balıbay

Hasan Tanrıverdi

İrfan Vurucu

Kenan Özcan

Özlem Göktaş



Denetleme Kurulu

Bülent Şener

İsmail Önder

Levent Ocak



Disiplin Kurulu

Abuzer Bozat

Medine Ünlü

Mehmet Yaşar Durmuş



Üst Kurul Delegeleri

Hasan Aytemir

İskender Tanrıverdi

Selim Kürkoğlu

Seçimlerin ardından yeni yönetimin çalışmalarına kısa süre içinde başlaması bekleniyor.

Kaynak : PERRE