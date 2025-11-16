Prof. Dr. Kenan Özcan: 'Derneğimizi yeniden ayağa kaldıracağız'
Seçim sonrası PERRE'ye değerlendirmelerde bulunan Prof. Dr. Özcan, deprem sonrasının ilk seçiminin önemli bir dönüm noktası olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:
'17 yıldır Adıyaman'da çalışıyoruz, Adıyaman'a hizmet ediyoruz. Eğitim-öğretim faaliyetlerinin yanında sivil toplum örgütlerinde de zaman zaman görev aldım. Bugün Atatürkçü Düşünce Derneği seçimleri yapıldı, depremden sonraki ilk seçimimiz. Bu seçimin sonucuyla birlikte derneğimizi ayağa kaldıracağız. Başkan olarak hedeflerimiz; öncelikle derneğin kurumsal kimliğini güçlendirmek, mekan sorununu çözmek, Atatürkçü düşünce etrafında özellikle gençlerin bir araya gelmesini sağlamak, burs çalışmaları yürütmek ve üyelerimizle birlikte derneği yeniden aktif hale getirmektir. ADD'nin Adıyaman'da yeniden canlanmasının hem kentimize hem ülkemize hayırlı olmasını diliyorum.'
Seçim sonrası kurul üyeliklerinde şu isimler yer aldı:
Yönetim Kurulu
Abdurrahman Akçal
Doğan Akgün
Hasan Balıbay
Hasan Tanrıverdi
İrfan Vurucu
Kenan Özcan
Özlem Göktaş
Denetleme Kurulu
Bülent Şener
İsmail Önder
Levent Ocak
Disiplin Kurulu
Abuzer Bozat
Medine Ünlü
Mehmet Yaşar Durmuş
Üst Kurul Delegeleri
Hasan Aytemir
İskender Tanrıverdi
Selim Kürkoğlu
Seçimlerin ardından yeni yönetimin çalışmalarına kısa süre içinde başlaması bekleniyor.
Kaynak : PERRE