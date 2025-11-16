Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) 'Millet İradesine Sahip Çıkıyor' buluşmaları kapsamında Kilis Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlediği mitingde, CHP Genel Başkanı Özgür Özel önemli açıklamalarda bulundu. Özel, 'Artık Kilis değişti, Ankara değişti, yerel yönetimlerde Türkiye'nin yüzde 65'i değişti. Sıra baştaki iktidarı değiştirmeye, emeklinin, asgari ücretlinin, işçinin, çiftçinin, memurun, esnafın yüzüne güldürmeye...' ifadelerini kullandı. Kilis Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilen mitinge, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da katıldı.

'Sonuna Kadar Direneceğiz'

Özel, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik iddianameyi eleştirerek, geçmişte Ergenekon ve Balyoz davalarını parti adına takip ettiklerini hatırlattı. İBB dosyasının da bu kumpaslar kadar haksız olduğunu belirten Özel, 'Arkadaşlarımızı yalnız bırakmayacağız, sonuna kadar direneceğiz' ifadelerini kullandı.

'Mahkeme, Tüm Duruşmaları Canlı Yayınlasın'

Özel, yargılamanın şeffaf olması gerektiğini vurgulayarak, 'Mahkemenin tüm duruşmalarını televizyonlar aracılığıyla canlı yayınlamasını istiyoruz. Kendimize güveniyoruz, savcılarına güvenen varsa çıksın karşımıza' dedi.

'Sıra Baştaki İktidarı Değiştirmeye...'

Türkiye'de yerel yönetimlerde değişimin yaşandığını belirten Özel, 'Artık Kilis değişti, Ankara değişti, yerel yönetimlerde Türkiye'nin yüzde 65'i değişti. Sıra baştaki iktidarı değiştirmeye, emeklinin, asgari ücretlinin, işçinin, çiftçinin, memurun, esnafın yüzüne güldürmeye... Halkın iktidarını kurmaya, CHP'yi iktidar yapıp milletin yüzünü güldürmeye geldi' ifadelerine yer verdi.

Mansur Yavaş'tan Tutuksuz Yargılama Çağrısı

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da mitingde, tutuklu belediye başkanlarının tutuksuz yargılanması gerektiğini belirterek, 'Dokunulmazlığımız yok, yargılayabilirsiniz. Ancak adalet istiyoruz. Canlı yayında yayınlansın ki kim suçlu, kim iftira atıyor, herkes görsün' ifadelerini kullandı.

Kaynak : PERRE