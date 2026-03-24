Yerel yetkililer, patlamanın ardından tesiste yangın çıktığını bildirerek bölge halkına uyarıda bulundu.

Port Arthur Polis Departmanı tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada, bir şirkete ait rafineride patlama yaşandığı kaydedildi. Patlama sonrası yükselen alevlere müdahale edilirken, güvenlik gerekçesiyle çevre sakinlerinden evlerinde kalmaları ve dışarı çıkmamaları istendi.

Olayda can kaybı veya yaralanma olup olmadığına dair henüz resmi bir açıklama yapılmazken, patlamanın nedenine ilişkin geniş çaplı inceleme başlatıldı.

