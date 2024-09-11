Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü, Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi (UTTS) Taşıt Sahibi "Mükellef 2024 Yılı Birim Fiyat Listesi"ni açıkladı. Bu kapsamda, Taşıt Tanıma Birimi (TTB) fiyatı, 1 adet için KDV hariç bin 810 TL olarak belirledi. Fiyata, taşıt sahiplerinin yetkili firmalara yaptıracakları montaj hizmet bedeli de dahil.İSTANBUL (İGFA) - Akaryakıt istasyonlarında gerçekleştirilen akaryakıt satış işlemlerinde, akaryakıt pompalarına bağlı olan ödeme kaydedici cihazlara taşıt plaka bilgilerinin otomatik olarak aktarılmasını sağlayan 2024 yılı için geçerli olan Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi (UTTS) birim fiyatları belirlendi.

Yetkili firmaların gerçekleştireceği montaj hizmetinin bedelini de içeren ödemeler, Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü ‘nün resmi internet sitesi olan www.utts.gov.tr üzerinden belirtilen banka hesabına yapılabiliyor.

2024 yılına özel olan bu birim fiyatlar, 2025 yılı ve sonrasında Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) oranında artırılacak ve yeni fiyatlar her yılın başında yürürlüğe girecek.

Türkiye’nin önde gelen teknoloji şirketlerinden biri olan Turpak, Taşıt Tanıma Sistemleri alanındaki 25 yıllık tecrübesiyle, 8 milyon aracı ilgilendiren Ulusal Taşıt Tanıma Sisteminin montajları için mevcut servis ağını genişleterek hizmet sunmaya hazır hale geldi. 25 yılda, 15 milyonun üzerinde vasıtaya montaj yaparak akaryakıt sektörüne öncülük eden ve alanında uzman haline gelen şirketin Satış ve Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Alper Önkol, “25 yılın getirdiği güçlü altyapı ve bilgi birikimi ile, Türkiye genelinde Ulusal Taşıt Tanıma Sistemleri (UTTS) montaj, servis ve çağrı merkezi hizmetlerini sunmak üzere 81 vilayette 200 sabit ve 50 mobil ekiple tüm hazırlıklarımızı tamamladık. Araç sahipleri gönül rahatlığıyla hizmetimizden faydalanabilecekler.” dedi.

