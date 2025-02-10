Deprem Bölgesine Ekonomik Destek Amaçlanıyor

Turizm, tekstil, gıda ve bilişim gibi farklı sektörlerden iş insanlarının yer aldığı heyet, depremden etkilenen illerde incelemelerde bulunarak bölgenin ekonomik potansiyelini ve ihtiyaçlarını değerlendirecek. Vefa Turizmi projesi, yerel esnafı, işletmeleri ve turizm sektörünü desteklemeyi amaçlıyor. Özellikle küçük işletmelerin yeniden ayağa kalkabilmesi için bölgeye düzenli ziyaretlerin artırılması hedefleniyor.

Bölgenin Tarihi ve Kültürel Değerleri Ön Plana Çıkıyor

Depremden etkilenen iller, Türkiye’nin en önemli tarihi ve kültürel miraslarına ev sahipliği yapıyor. Proje kapsamında Adıyaman’daki Nemrut Dağı, Gaziantep Kalesi, Hatay Meclisi, Diyarbakır Surları gibi tarihi ve turistik alanlara düzenlenecek ziyaretlerle, bölgenin turizm potansiyeli yeniden harekete geçirilmek isteniyor. Turizmin yeniden canlanmasıyla birlikte, yerel ekonominin güçlenmesi ve istihdamın artırılması bekleniyor.

Uluslararası Destek Hedefleniyor

Türkiye genelinde başlatılan bu girişimin, uluslararası alana yayılması da amaçlanıyor. Projeye katılan iş dünyası temsilcileri ve dernekler, deprem bölgesindeki misafirperverliği tüm dünyaya tanıtmayı ve bölgesel kalkınmayı küresel ölçekte desteklemeyi hedefliyor.

Projeye Destek Veren İş Dünyası Dernekleri

Vefa Turizmi projesine destek veren kuruluşlar arasında Türkiye’nin önde gelen iş insanları dernekleri bulunuyor:

Projeyi destekleyen katılımcı dernekler

AGİKAD, AGİAD, AKEK, BESİAD, DEGİAD, DESİAD, DİGİAD, ÇUKUROVASİFED, EFESİAD, İÇASİFED, GİKAD, GİŞKAD,GÜNSİFED, HATAY KAGİD, KİKDER, KUGİAD, LİDER, MARMARİS GİAD, DENİZLİ SOROPTİMİST KLÜBÜ, OSİAD, SÖGİAD, TÜKD, TÜSİAD

"Vefa Turizmi" projesi, hem turizm hareketliliğini artırarak bölgeye ekonomik destek sağlamayı hem de depremzedelerle dayanışmayı güçlendirmeyi amaçlıyor. Yetkililer, iş dünyasının, yerel yönetimlerin ve sivil toplum kuruluşlarının bu projeye daha fazla destek vermesi gerektiğini belirterek, herkesi deprem bölgesine seyahat etmeye ve bölgesel kalkınmaya katkı sunmaya çağırıyor.

Kaynak : PHA