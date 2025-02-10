Kabine Revizyonu Beklentisi Güçleniyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz hafta sonu İstanbul'da gerçekleştirilen 8. Olağan İl Kongresi'nde yaptığı konuşmada, sürecin nihayete erdiğini belirterek, "Kongrelerimiz AK Parti'ye yakışır bir şekilde gerçekleşmiş, hareketimiz bu zorlu maratondan hamdolsun güçlenerek çıkmıştır" ifadelerini kullanmıştı. Bu açıklamaların ardından AK Parti kulislerinde kabine değişikliğinin gündeme gelebileceği yorumları yapılmaya başlandı.

Özellikle 23 Şubat’taki AK Parti Büyük Kongresi’nde, genel başkan yardımcıları ve grup başkanvekillerinin değişmesi beklenirken, kabinede de önemli değişikliklerin yaşanabileceği öne sürülüyor.

İstanbul Valisi Davut Gül Kabineye Girebilir

Kabine değişikliği kapsamında adı geçen isimlerden biri İstanbul Valisi Davut Gül oldu. Daha önce Gaziantep Valiliği gibi kritik görevlerde bulunan Gül, 5 Haziran 2023’ten bu yana İstanbul Valiliği görevini sürdürüyor. Tecrübeli bürokratın, kabinede önemli bir göreve atanabileceği yönünde değerlendirmeler yapılıyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na Resul Kurt’un Adı Geçiyor

Kabine değişikliğine ilişkin bir diğer iddia ise Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nda yaşanacak değişiklik. Mevcut Bakan Vedat Işıkhan’ın yerine AK Parti Adıyaman Milletvekili Resul Kurt’un atanabileceği belirtiliyor. Kurt, özellikle ekonomi ve çalışma hayatına dair yaptığı açıklamalar ve sosyal güvenlik alanındaki çalışmalarıyla biliniyor.

Hangi Bakanların Değişmesi Bekleniyor?

Kabine revizyonunda değişmesi muhtemel bakanlar arasında şu isimler bulunuyor:

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş

Ticaret Bakanı Ömer Bolat

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan

Öte yandan, Tarım ve Orman Bakanlığı’nın ikiye ayrılabileceği ve Tarım Bakanlığı ile Orman Bakanlığı şeklinde yeniden yapılandırılabileceği de iddia ediliyor.

Kabine değişikliğinin, 23 Şubat’taki büyük kongre sonrası Ramazan ayına kadar tamamlanması beklenirken, Erdoğan’ın bu süreçte kabinede nasıl bir revizyona gideceği merakla bekleniyor.

Kaynak : PHA