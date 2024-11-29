Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, 6 şehrin emniyet müdürü değişirken, Bilecik ve Iğdır İl Emniyet Müdürleri görevden alındı.ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan atama kararları bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre Bingöl İl Emniyet Müdürü Şükrü Orhan ile Iğdır İl Emniyet Müdürü Erden Sakarya görevlerinden alındı.

Bingöl İl Emniyet Müdürlüğüne Bilecik İl Emniyet Müdürü Beyti Kalaycı, Bilecik İl Emniyet Müdürlüğüne Hakan Yılmaz, Isparta İl Emniyet Müdürlüğüne Şanlıurfa İl Emniyet Müdürü Erdem Bildirici, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğüne Ordu İl Emniyet Müdürü Atilla Aksoy, Ordu İl Emniyet Müdürlüğüne Ahmet Acar ve Iğdır İl Emniyet Müdürlüğüne Niyazi Turgay atandı.

Bu arada Devlet Denetleme Kurulu ilişkin atama kararı da aynı kararda yer aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan imzalı kararda Devlet Denetleme Kurulu üyeliklerine Cengiz Aydın, Semih İsa Çamurtaş ve Osman Öztürk atandı.