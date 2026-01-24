Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından paylaşılan bilgilere göre, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde dün gece saat 00.24'te meydana gelen ve İstanbul'da da hissedilen 5.1 büyüklüğündeki depremin ardından bölgede artçı sarsıntılar devam ediyor.

Sındırgı'da gece saatlerinde 3.6, 3.5 ve 4.0 büyüklüklerinde depremler kaydedilirken, bugün 4.1 büyüklüğünde bir deprem daha yaşandı.

Yaşanan sarsıntılar kısa süreli tedirginliğe neden oldu,

Kaynak : PERRE